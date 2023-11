Les images de l'arrivée en Israël des 13 otages libérés vendredi

La libération d'un second groupe d'otages est attendue samedi soir

Le porte-parolat de Tsahal et le bureau du Premier ministre ont publié ce samedi des photos des premiers instants de l'arrivée en Israël des 13 Israéliens libérés par le Hamas vendredi. Les otages relâchés dans le cadre de la première étape de l'accord sont : Doron Katz Asher (34 ans) et ses deux filles Aviv (2 ans) et Raz (4 ans); Ruth Monder (78 ans), sa fille Keren Monder (54 ans) et Ohad (9 ans), le fils de Keren ; Daniel Aloni (45 ans) et sa fille Amelia Aloni ; (5) Adina Moshe (72 ans), Yaffé Adar (85 ans), Hannah Perry (79 ans), Margalit Mozes (77 ans) et Hana Katzir (77 ans).

Tsahal Retrouvailles entre un père et sa fille kidnappée, le 24 novembre 2023

Tsahal Margalit Mozes, ex-otage du Hamas, accueillie par une soldate de Tsahal lors de libération, le 24 novembre 2023

Tsahal Raz Katz, 4 ans, ex-otage du Hamas avec un soldat de Tsahal le 24 novembre 2023

Tsahal Un père retrouve ses deux filles, ex-otages du Hamas

Tsahal Doron Katz et ses deux filles Aviv et Raz, toutes trois ex-otages du Hamas, le 24 novembre 2023

Tsahal Retrouvailles entre les otages et leur famille, le 24 novembre 2023

Tsahal Deux petites filles, ex-otages du Hamas, le 24 novembre 2023

Tsahal Retour d'une ex-otage du Hamas en Israël, le 24 novembre 2023

Tsahal Une ex-otage du Hamas à son retour en Israël, le 24 novembre 2023

Tsahal Les soldats de Tsahal offrent des jeux aux enfants ex-otages du Hamas, le 24 novembre 2023

Tsahal Ohad, 9 ans, ex-otage du Hamas lors de son vol en hélicoptère jusqu'en Israël, le 24 novembre 2023

Tsahal Retour des otages du Hamas en hélicoptère, le 24 novembre 2023

Tsahal Retour d'une ex-otage du Hamas en Israël, le 24 novembre 2023