Qui sont les 13 nouveaux otages israéliens libérés par le Hamas samedi?

17 nouveaux otages ont bien été libérés par le Hamas samedi soir, dont 13 Israéliens et quatre citoyens thaïlandais. Leur départ de la bande de Gaza a toutefois été retardé après que le Hamas a accusé Israël de transgressions à l'accord conclu, ce que Jérusalem a aussitôt démenti. Le Qatar, parrain de la trêve, qui savait qu'il jouait sa crédibilité, a aussitôt fait pression sur l'organisation terroriste pour la pousser à respecter ses engagements, bientôt rejoint par l'Egypte. Autant de tractations qui ont finalement abouti à un dénouement positif.

Dans un communiqué publié juste après le passage des personnes enlevées en Egypte, le gouvernement israélien a salué leur retour, se disant déterminé à œuvrer pour la libération de tous les otages. Les personnes libérées incluent huit enfants âgés de trois à 18 ans ainsi que cinq femmes.

Voici leurs noms :

Noam Or (16 ans) et sa sœur Alma Or (13 ans). Leur père, Dror, est toujours aux mains du Hamas, tandis que leur mère, Yonat, a été assassinée par le Hamas le 7 octobre ; Shiri Weiss (53 ans) et sa fille Noga Weiss (18 ans) ; Sharon Hertzman Avigdori (52 ans) et sa fille Noam Avigdori (12 ans) ; Shoshan Haran (67 ans) et sa fille Adi Shoham (38 ans) ainsi que les deux enfants de celle-ci Nevé Shoham (8 ans)

et Yahal Shoham (3 ans) ; Emily Hand (8 ans), la petite israélo-irlandaise tenue pour morte le 7 octobre avant que les autorités israéliennes ne la disent retenue par le Hamas ; Mia Regev Jarbi (21 ans), dont le frère Rai est toujours aux mains du Hamas ; Hila Rotem Shoshani (12 ans), dont la mère, Raya, reste détenue par l'organisation terroriste. Il s'agit d'une exception, alors que l'organisation terroriste s'était engagée à libérer certains enfants avec leur mère.

Après leur arrivée en Egypte, les otages ont rejoint une base aérienne de Tsahal près de Beersheva, avant d'être acheminés dans différents hôpitaux du pays où ils ont pu retrouver leurs proches.