Israël arrête un Palestinien soupçonné d'avoir tué deux Israéliens à Hawara en août dernier

Osama Bani Fadel a été capturé lors d'une opération antiterroriste qui a duré 12 heures dans le camp de réfugiés de Jenine

Les forces de sécurité israéliennes ont arrêté, dans la nuit de samedi à dimanche, un Palestinien suspecté d'être l'auteur de l'attentat terroriste d'août dernier à Hawara, en Cisjordanie, où deux Israéliens, Shay Silas Nigreker, 60 ans, et son fils Aviad Nir, 28 ans, originaires de Ashdod, ont été tués lors d'une fusillade dans une station de lavage auto au sud de Naplouse.

Selon l'armée, Osama Bani Fadel a été capturé lors d'une opération antiterroriste qui a duré 12 heures dans le camp de réfugiés de Jenine. L'opération a été marquée par des affrontements au cours desquels six terroristes ont été tués et dix autres blessés. Bani Fadel, arrêté près du village d'Akraba, à proximité de Naplouse, était armé au moment de son interpellation. Il a été remis au Shin Bet pour un interrogatoire.

IDF Spokesperson Des armes retrouvés dans l'appartement du Palestinien Osama Bani Fadel

Durant l'opération, de violents heurts ont éclaté entre les forces israéliennes et des émeutiers utilisant des engins explosifs. Plusieurs terroristes ont été blessés suite aux frappes aériennes israéliennes. Par ailleurs, l'armée israélienne a arrêté neuf autres suspects, saisi des armes, des munitions, des explosifs et du matériel militaire, et a détruit un laboratoire de fabrication d'explosifs.