Le Premier ministre irlandais sur une otage libérée : "Elle s'est perdue et a été retrouvée"

Le Premier ministre irlandais Leo Varadkar a publié un post sur X la nuit dernière, en réaction à la libération de la jeune fille kidnappée, Emily Hand, âgée de 9 ans, qui a également la nationalité irlandaise, affirmant qu'elle "s'était perdue" et avait été "retrouvée". Dans son post, il écrit : "C'est un jour de joie et un immense soulagement pour Emily Hand et sa famille. Une enfant innocente qui s'était perdue et qui a maintenant été retrouvée, nous pouvons enfin respirer. Nos prières ont été exaucées". Peu après, Varadkar a également désactivé la possibilité de laisser des commentaires sur le post.

La déclaration de Varadkar a provoqué l'indignation en Israël, en raison de son omission de mentionner l'enlèvement d'Emily par le Hamas, ses 50 jours de captivité et les événements du 7 octobre. Le porte-parole de la division des relations publiques pour les médias étrangers, Eylon Levy, a affirmé sur la radio 103 : "C'est une déclaration lamentable. Elle ne s'est pas perdue, elle a été kidnappée. Elle n'a pas été trouvée, le Hamas savait où elle était et la détenait comme otage. Ce n'est pas Dieu qui a répondu à ses prières, c'est le Hamas qui a réagi à la pression militaire de Tsahal".

Emily Hand, une enfant de 9 ans résidant au kibboutz Be'eri, a été kidnappée le 7 octobre avec son amie Hila Rotem-Shoshani et sa mère Narkis, qui a été assassinée. Son père, Thomas Hand, a d'abord été informé que sa fille était décédée, avant de recevoir des informations contradictoires quelques semaines plus tard, révélant qu'Emily était vivante et détenue par le Hamas. Durant sa captivité dans la bande de Gaza, Emily a célébré son neuvième anniversaire, et des personnes du monde entier ont marqué cet anniversaire, espérant son retour.