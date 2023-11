Le Hamas prétend avoir perdu la trace de la mère et du frère de deux différents otages libérés

Mia Regev a été libérée, mais pas son frère Itai. Hila Rotem Shoshani est arrivée hier en Israël, tandis que sa mère Ra'aya est toujours à Gaza

La liste des otages libérés samedi, dans la deuxième phase de l'accord, a soulevé des interrogations en Israël. Selon la liste fournie par le Qatar, Mia Regev, 21 ans, a été libérée, mais son frère Itai, 18 ans, n'était pas mentionné malgré les critères de l'accord proscrivant la séparation des familles. Hila Rotem Shoshani, 13 ans, figure également sur la liste, mais sa mère Ra'aya n'a pas été libérée. Israël indique aujourd'hui que "le Hamas n'a pas violé l'accord en ne libérant pas Itai et la mère de Hila, car il affirme ne pas les avoir trouvés". Le Hamas a proposé de libérer des femmes âgées à la place, mais Israël a opté pour la libération de l'enfant et de la sœur.

Hila a été retrouvée et a été photographiée réconfortée par son oncle à l'hôpital Sheba. Elle avait été enlevée avec sa mère Ra'aya et son amie Emily Hand. Le contact avec sa mère s'est perdu après qu'elle a indiqué se cacher dans un abri anti-bombe.

La famille a reconnu Ra'aya et Hila dans une vidéo montrant des femmes emmenées en chariot dans la bande de Gaza. Les raisons pour lesquelles Ra'aya n'est pas revenue avec Hila de captivité demeurent inconnues.

Mia Regev, 21 ans, de Herzliya, a elle été kidnappée lors du festival Nova avec son jeune frère Itai et un ami. Elle est la seule à avoir été emmenée, dès sa libération, à l'hôpital Soroka de Beer Sheva pour des soins médicaux urgents. Elle doit notamment se faire opérer en raison d'une blessure à la jambe causée par une balle reçue le 7 octobre. Contrairement à ce qui était prévu, elle n'a pas été libérée en même temps que son frère. Son état est actuellement jugé modéré, et sa vie n'est pas en danger.

Les frères et sœurs étaient rentrés d'un voyage familial de trois semaines au Mexique le vendredi soir et s'étaient tout de suite rendus à la fête. Le matin du 7 octobre, la jeune fille avait appelé son père : "Ils me tirent dessus, ils me tirent dessus, c'est fini, je suis morte". Plus tard, la famille a reconnu Itai et Omer dans une vidéo du Hamas, ensemble sur un chariot.