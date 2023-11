Les otages relâchés hier ont passé la nuit dans les hôpitaux avec leurs familles

195 otages sont encore aux mains des terroristes

Douze des treize otages libérés samedi soir ont passé la nuit en Israël après 50 jours de captivité, aux côtés de leurs familles, à l'hôpital Sheba à Tel Hashomer. "Nous avons passé une nuit très longue et émouvante, où nous, le personnel, avons eu l'honneur de mener la mission nationale de soigner nos enfants et nos frères revenus de la captivité du Hamas", a déclaré le directeur de l'hôpital pédiatrique, le professeur Itai Pesach.

"Je suis heureux de vous informer qu'en dépit de signes évidents de captivité, aucun d'eux n'a besoin d'une intervention urgente et immédiate. Nous continuerons à les soutenir physiquement et psychologiquement. L'intensité des émotions et le sentiment de mission qui m'accompagnent, ainsi que toute l'équipe, sont immenses", a-t-il ajouté.

Courtesy families Les 13 otages israéliens libérés par le Hamas samedi

12 des 13 Israéliens qui sont arrivés à Sheba ont été enlevés au kibboutz Be'eri : Sharon (52 ans) et sa fille Noam Avigdori, Noam Or (16 ans) et sa sœur Alma (13 ans), dont le père Dror est toujours en captivité. Emily Hand (9 ans) et son amie Hila Rotem (qui fêtera bientôt son 14ème anniversaire), Noga (18 ans) et sa mère Shiri Weiss sont revenues, ainsi que Yehal (3 ans) et Neve (8 ans), et leur mère Adi (38 ans) et leur grand-mère Veshushan Haran (67 ans). Maya Regev, qui a été kidnappée lors de la rave party de Re'im, a été hospitalisée à l'hôpital Soroka de Beer Sheva où elle sera opérée dans la journée.

Courtesy of the Regev family Maya Regev, 21 ans, enlevée lors du festival de musique Nova et libérée après 50 jours de captivité par le Hamas.

En outre, quatre travailleurs étrangers de Thaïlande sont également arrivés en Israël et ont été pris en charge à l'hôpital Asaf Harofe de Beer Yaacov. Contrairement à vendredi, les otages n'ont pas été transférés à la base de Hatzerim, mais ont été directement transportés par avion vers les hôpitaux. 195 otages sont encore aux mains des terroristes.