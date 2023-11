Tsahal achèvera le Hamas une fois le cessez-le-feu terminé (chef d'état major)

Les autorités israéliennes ont réitéré leur engagement à éradiquer le groupe terroriste soutenu par l'Iran après avoir le massacre du 7 octobre

L'armée israélienne poursuivra sa mission visant à éliminer le groupe terroriste Hamas une fois le cessez-le-feu actuel terminé, a déclaré le major-général Herzi Halevi, chef d'état-major de l’armée israélienne, aux troupes de Tsahal dimanche. "Tsahal et ses combattants luttent avec acharnement et protègent la vie de notre peuple et respectent les valeurs de l’armée", a-t-il déclaré aux soldats israéliens positionnés dans la partie nord de la bande de Gaza.

"Nous avons réussi à créer les conditions pour le plan politique pour la première libération des enfants et des mères", a dit Halevi, faisant référence à l'accord d'échange de prisonniers qui a vu deux groupes d'otages israéliens relâchés par less djihadistes palestiniens. "Après l'achèvement de l'accord d'échange, nous retournerons au combat avec pleine détermination, pour la libération des otages jusqu'à l'anéantissement du Hamas", a-t-il ajouté.

Les autorités israéliennes ont réitéré leur engagement à éradiquer le groupe terroriste soutenu par l'Iran après avoir le massacre du 7 octobre, l'atrocité antisémite la plus meurtrière commise depuis la Shoah.

IDF Spokesperson le major-général Herzi Halevi, chef d'état-major de l’armée israélienne

"J'ai rencontré beaucoup d'entre vous à la fin de longues heures de combat, à la fois en surface et souterrain, face à des défis complexes", a ajouté Halevy. "À chaque rencontre, j'ai vu dans vos yeux l'ampleur du moment, l'esprit de combat et la détermination à atteindre tous les objectifs de la guerre. Je vous ai entendus me dire : 'Nous voulons combattre jusqu'à ce que nous ramenions les otages.' Et c'est exactement ce que nous faisons !"