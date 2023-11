Le Hamas confirme la mort d'un important chef militaire et de trois cadres

Le chef du Commandement nord du Hamas, Ahmed al-Ghandour, était aussi membre du Conseil militaire de l'organisation terroriste

La branche armée du mouvement terroriste palestinien Hamas a annoncé dimanche la mort du commandant militaire de la Brigade du nord de Gaza et de trois autres cadres, au cours de l'offensive israélienne sur le territoire palestinien. Le chef en question, Ahmed al-Ghandour, qui était aussi membre du Conseil militaire du Hamas. Parmi les trois autres cadres nommés dans le communiqué figure Ayman Siam, présenté comme le chef des unités de tirs de roquettes. Ces éliminations ont eu lieu avant la trêve qui a commencé vendredi.

https://twitter.com/i/web/status/1728720105977090464 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Tsahal avait annoncé ce mois-ci avoir bombardé leurs cachettes souterraines, mais jusqu'à présent, leur élimination n'était pas certaine. Ahmed al-Ghandour est le terroriste le plus important éliminé dans le cadre de l'opération "Glaive de fer", aux côtés d'Ayman Nofal, commandant de la brigade centrale du Hamas.

Le Hamas a également annoncé la mort de Wail Rajab, ancien gouverneur du nord de la bande de Gaza, et Rafaat Salman, un ancien activiste de la branche militaire dans le nord de la bande. "Ils se sont élevés vers des positions de courage et de gloire dans la bataille d'al-Aqsa", a déclaré le communiqué. "Nous nous engageons devant Dieu à continuer sur leur chemin et que leur sang soit une lumière pour les combattants et un feu pour les conquérants. C'est un djihad de victoire ou de martyre."

Ce communiqué intervient alors que de nombreux Gazaouis profitent de la trêve de quatre jours avec Israël pour évaluer les dommages et à déblayer les décombres. Il y a une dizaine de jours, le porte-parole de Tsahal, le brigadier-général Daniel Hagari, avait mentionné les noms de Ghandour et Siam, affirmant que le Hamas tentait de "cacher" les résultats des frappes de Tsahal contre leurs cachettes souterraines et celles d'autres hauts dirigeants.

De son côté, le site saoudien "Elaph" avait cité des sources qui affirmaient que le Hamas "cache la vérité sur l'élimination" de Ghandour et Siam, ainsi que de Rawhi Mushtaha, membre du bureau politique, dont le nom n'a pas été mentionné dans le communiqué du Hamas. Ahmed al-Ghandour a survécu à plusieurs tentatives d'assassinat dans le passé, a été désigné depuis 2017 comme "terroriste international" par les États-Unis. Il était notamment impliqué dans l'enlèvement de Gilad Shalit près de Kerem Shalom en 2006.