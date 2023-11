"Ma mère a appris seulement vendredi la très dure nouvelle du meurtre de mon père", raconte la fille de l'ex-otage Hana Katzir

Hana Katzir a été libérée vendredi soir, son fils Elad est toujours à Gaza

Carmit, la fille l'otage Hana Katzir, 76 ans qui a été libérée vendredi soir des mains du Hamas a déclaré que sa mère "n'allait pas bien" depuis son retour. Elle a notamment été informée de la mort de son mari Rami, tué par le Hamas à Nir Oz et du fait que son fils Elad soit toujours retenu captif à Gaza. "Je suis très heureuse de retrouver ma mère mais d'un autre côté, je suis très inquiète, car mon frère et beaucoup d'autres personnes chères sont toujours à Gaza", a déclaré Carmit.

"Nous sommes obligés en tant que pays et en tant que société de tous les libérer, de prolonger le cessez-le-feu autant que possible et de prolonger ces accords – en tant que société qui donne la priorité à la vie humaine, telle est notre mission", a-t-elle dit.

"Le rétablissement de ma mère est complexe, c'est une expérience très difficile. Les femmes qui ont été libérées sont vraiment incroyables, fortes et inspirantes," a affirmé Carmit. "C’est une expérience qu’aucun être humain ne devrait vivre. Ma mère a appris la très très dure nouvelle du meurtre de mon père. Elle a demandé et redemandé qu'on lui confirme la nouvelle pendant dix minutes", déplore Carmit.

13 otages ont été libérés vendredi et 13 autres samedi soir.

​