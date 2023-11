Israël : les otages Emilia et sa mère Daniel rentrent chez elles à Yavné

"Merci beaucoup" crie Daniel aux résidents qui agitent des drapeaux d'Israël au passage du véhicule

La petite Emilia 6 ans et sa mère Daniel, retenues en otages par le Hamas pendant 49 jours sont rentrées chez elles à Yavné dans le centre d'Israël dimanche midi.

Elles ont été accueillies par une foule tenant des drapeaux d'Israël, venue applaudir leur retour.

Dans la voiture conduite par ses parents, Daniel assise à l'arrière avec Emilia remercie la foule en souriant, "merci beaucoup" crie-t-elle aux résidents qui agitent des drapeaux d'Israël au passage du véhicule. Emilia et sa mère ont passé deux jours à l'hôpital Schneider de Petah Tikva pour suivre des examens médicaux. Leur état est bon.

Doveret misrad Schneider Daniel et sa fille Emilia, libérées du Hamas après 50 jours de captivité

Un retour dans la joie après de longs jours d'angoisse pour la famille, les proches et le peuple d'Israël.

Emilia et sa mère font partie du premier groupe d'otages libérés vendredi soir dans le cadre de l'accord entre le Hamas et Israël qui comprend une trêve des combats et la libération de prisonniers palestiniens contre les otages.

Plus de 200 otages sont encore aux mains du Hamas. Un troisième groupe devrait être relâché dimanche soir.