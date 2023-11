"Ne négligez pas la société arabe qui veut faire partie d'Israël" (Yoseph Haddad)

Face au terrorisme et au massacre choquant du Hamas qui n'a pas distingué Juifs et Arabes, la société arabe a choisi de se tenir aux côtés de l’État

Ne négligez pas la société arabe qui veut faire partie du paysLe 7 octobre marque la date à laquelle l’État d’Israël a changé pour toujours. Après avoir connu le plus grand désastre de l'histoire du pays, rien ne sera plus pareil : la réalité israélienne a changé à jamais. L’un de ces changements concerne le partenariat judéo-arabe dans le pays.

Le 7 octobre a fait ouvrir les yeux même à l'extrême minorité de la société arabe en Israël, et la voix de la raison parmi nous a cessé de se taire et a commencé à s'élever de plus en plus fort, parallèlement à la dissuasion de la police israélienne qui travaille actuellement d'arrache-pied pour réprimer toute manifestation de soutien au terrorisme.

Il y a quelques jours à peine, une enquête a prouvé que le taux d’identification des Arabes israéliens à l’État avait atteint un niveau record de 70 %.

On a entendu de nombreuses histoires de solidarité et d'héroïsme lors du massacre, comme celle de Masad Armilat, un jeune homme qui travaillait dans une station-service près de Sderot et a réussi à sauver 14 jeunes qui s'enfuyaient du festival et se sont cachés à l'intérieur de son magasin pendant que les terroristes du Hamas tentaient d'entrer d'y entrer. Ou encore Yosef Alziadna, un Bédouin de Rahat qui a secouru 30 personnes dans son minibus alors qu'il était sous le feu des tirs.

Et le lieutenant "H", un Bédouin de Tsahal, qui a réussi à faire croire à certains terroristes qu’il était l’un des leurs lorsqu’il a enlevé son uniforme et leur a parlé en arabe, et lorsqu’ils l’ont approché, il les a éliminés.

Hadas Parush/Flash90 Le village bédouin de Hura dans le nord du Néguev

Le partenariat se démarque non seulement sur le champ de bataille, mais aussi sur le plan civil et social où se multiplient les initiatives à travers le pays. Ils rassemblent des dons pour les soldats et les habitants du sud et du nord évacués, les professionnels de la société arabe fournissent des services gratuits aux soldats, des projets de volontariat dans les domaines agricoles et bien sûr aussi les Arabes qui travaillent en première ligne de la diplomatie publique et du plaidoyer.

La loi sur la nationalité promulguée en 2018 a créé un fossé entre la société arabe dans ses différentes nuances et l’État d’Israël.

Au cours des années qui ont suivi, de nombreux hommes politiques ont promis de modifier la loi sur la nationalité ou de promulguer d’autres lois qui redonneraient aux Arabes israéliens le sentiment d’égalité.

Aujourd’hui, sur fond de guerre, on parle d’une loi fondamentale au profit de la communauté druze. Je pense que nos frères druzes méritent cette reconnaissance, il existe une alliance de sang entre la communauté druze et l’État, et nombre de ses fils sont tombés pour défendre Israël au fil des années, y compris dans la guerre actuelle.

Mais en même temps, nous ne devons pas négliger le reste des Arabes d’Israël. Rappelez-vous qu'en ce moment les soldats de l'unité de reconnaissance bédouine combattent à Gaza et risquent leur vie pour le pays, souvenez-vous des médecins arabes qui sont dans les hôpitaux et se battent pour la vie des blessés, souvenez-vous de l'héroïsme de Massad, de Yosef et du lieutenant H. qui ont sauvé la vie de nombreux Juifs.

Centre communautaire de Rahat Collecte de dons à Rahat, Israël

Nous méritons tous de ressentir le sentiment d’égalité, de sentir que l’État d’Israël fait amende honorable et prend soin de nous tous. Il n’est même pas nécessaire de promulguer une autre loi fondamentale spéciale. Il suffit de modifier 3 articles simples de la loi sur la nationalité. Ajoutez à côté d’un État juif que l’État d’Israël restera également un État démocratique. Restaurer le statut de la langue arabe en tant que langue officielle du pays et garantir qu’à côté du développement des implantations juives, il y aura également le développement d'implantations arabes.

Je vais expliquer brièvement les sections.

L’ajout d’un État démocratique à côté d’un État juif ne change rien à la loi sur la nationalité ou à la définition de l’État d’Israël, après tout, il existe deux lois fondamentales qui établissent le fait que l’État d’Israël est un État démocratique. Mais cela renforce le sentiment d’appartenance des minorités non juives. L’ajout de la langue arabe vise simplement à ramener la situation à ce qu’elle était.

À mon avis, cela a également de la valeur parce que chaque Juif a besoin de connaître la langue arabe, tout comme chaque Arabe a besoin de savoir parler l'hébreu, parce que c'est avant tout un outil pour combler les fossés qui nous séparent, mais c'est aussi la langue de l'ennemi et il est donc important pour tout le monde que l'arabe soit parlé ici.

Et concernant le développement des implantations arabes : s’ils n’ouvrent pas les implantations arabes, la situation socio-économique de la société arabe continuera à se dégrader, la criminalité augmentera et, bien sûr, elle se répercutera également sur la société juive et, en fin de compte, tout le monde en souffrira.

Ces modifications rendront la loi sur la nationalité égale pour nous tous, elles n’endommageront même pas un peu l’attachement des Juifs au pays qui découle de la loi et ne feront que renforcer le sentiment d’appartenance des Arabes israéliens.

Le moment est venu de renforcer les Arabes israéliens qui s’identifient à l’État et de nous soutenir afin que nous puissions vaincre les voix séparatistes et extrémistes. En tant que peuple, nous ne devons pas laisser passer cette occasion.

Inchallah, si Dieu le veut, ils feront ce qu'il faut. Parce qu’ensemble, avec un partenariat arabo-juif en Israël, il n’y a aucune chance que quiconque puisse nous vaincre. C’est le moyen de combler les écarts et d’apporter à Israël un avenir de sécurité et de responsabilité mutuelle.​