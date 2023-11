Israël : "Nous continuerons jusqu'à la victoire, rien ne nous arrêtera" (Netanyahou depuis Gaza)

C'est la première fois qu'un Premier ministre se rend à Gaza depuis 2005

Le Premier ministre Benjamin Netanyahou a déclaré depuis la bande de Gaza : "Nous continuerons jusqu'au bout, jusqu'à la victoire. Rien ne nous arrêtera. Israël vit". C'est la première fois qu'un Premier ministre s'y rend depuis 2005.

Benyamin Netanyahou s'est rendu dimanche à Gaza, où il s'est entretenu avec les commandants et les combattants et a visité l'un des tunnels découverts par Tsahal, au 51e jour de la guerre.

Avi Ohayon GPO Benjamin Netanyahou à Gaza

Le Premier ministre était accompagné du chef d'état-major Tzachi Hanegbi, du secrétaire militaire du Premier ministre, le colonel Avi Gil, et du chef d'état-major adjoint, le colonel Amir Baram.

"Nous sommes ici à Gaza avec nos combattants héroïques. Nous faisons tous les efforts pour rendre nos otages. Nous avons trois objectifs pour cette guerre : éliminer le Hamas, rendre toutes nos personnes enlevées et garantir que Gaza ne devienne pas une nouvelle menace pour l’État d’Israël", a déclaré Netanyahou.

"Je suis ici pour dire à mes amis, aux combattants, qui me disent les mêmes choses, et je vous le répète, citoyens d'Israël : nous continuons jusqu'au bout – jusqu'à la victoire. Rien ne nous arrêtera, et nous sommes convaincus que nous avons le pouvoir, la force, la volonté et la détermination nécessaires pour atteindre tous les objectifs de la guerre, et nous y parviendrons", a-t-il poursuivi.

Ce dimanche, 14 otages supplémentaires sont attendus en Israël.