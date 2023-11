Israël : comment se dérouleront les cours pour les otages libérés?

Les équipes éducatives vont recevoir une formation spéciale

Le ministre de l'Éducation, Yoav Kish, et le directeur général du ministère de l'Éducation, Meir Shimoni, ont publié dimanche le plan du ministère de l'Éducation pour le retour des élèves en cours après avoir été retenus captifs par le Hamas à Gaza pendant 50 jours.

Jusqu'à présent, dans le cadre des deux premières étapes visant à libérer les personnes enlevées, 11 enfants et adolescents ont été libérés : Ohad Monder, Emilia Aloni, Raz Asher, Aviv Asher, Noam Avigdori, Noam Or, Alma Or, Hila Shoshani Rotem, Emily Hind, Nevé Shoham et Hiel Shoham. A cette liste devrait s'ajouter 9 nouveaux enfants libérés dimanche soir.

Dans le cadre du plan, les équipes éducatives des écoles et des jardins d'enfants qui sont censés accueillir ces élèves anciens otages suivront une formation unique au cours de laquelle seront présentés les outils nécessaires pour faire face au processus d'accueil d'un enfant ayant vécu une situation traumatique.

Le personnel éducatif accompagnera les élèves et leurs parents et les préparera à leur retour en classe. Les équipes se préparent à la possibilité que le retour de l'élève enlevé puisse également causer des difficultés parmi les autres enfants de la classe, puisqu'il s'agit de classes où certains élèves ont perdu des membres de leur famille, ou dont les membres de la famille n'ont pas encore été libérés.

Un psychologue et un conseiller pédagogique seront affectés à chaque école, classe ou maternelle où un élève sera admis pour accompagner l'intégration de l'enfant à moyen et long terme. Les psychopédagogues et conseillers seront en contact permanent avec l'assistante sociale accompagnant la famille de l'élève.

Les élèves des classes dans lesquelles les anciens otages reviendront participeront également à une préparation émotionnelle avant la rencontre avec leurs amis, au cours de laquelle des messages leur seront transmis concernant la conduite à tenir, donnant un espace personnel à l'enfant qui a revenu de captivité, évitant de l'interroger sur son séjour en captivité et se concentrant sur la relation sociale dont il a besoin.