Qui sont les 13 otages israéliens libérés ce dimanche ?

Parmi les otages israéliens figurent neuf enfants, deux mères et deux personnes âgées

Débuté à 16 heures comme prévu, le processus de libération de 14 nouveaux otages israéliens et trois étrangers s'est déroulé sans encombre. Il a toutefois été marqué par quelques différences par rapport aux deux libération d'otages précédentes puisque 12 otages israéliens sur 13 ont été remis directement à l'armée israélienne via la clôture frontalière située dans le centre de la bande de Gaza, en raison de la santé fragile de certains otages. L'un des otages, qui serait grièvement blessé, a été héliporté directement vers l'hôpital. Le 14e otage israélien ainsi que les trois étrangers ont, eux, rejoint Israël via le le terminal de Rafah. Au total, le Hamas a déjà libéré 41 otages israéliens et étrangers détenus à Gaza, tandis qu'Israël a libéré 78 prisonniers palestiniens. Le Hamas a signalé dimanche après-midi avoir par ailleurs libéré un otage de nationalité russe, "en signe de reconnaissance envers Vladimir Poutine pour son soutien aux Palestiniens". Cette libération n'était pas prévue dans l'accord conclu mercredi sous l'égide du Qatar avec l'appui des Etats-Unis et de l'Egypte, qui prévoit l'échange de 50 otages du Hamas - enfants, mères et personnes âgées - contre 150 prisonniers palestiniens tout au long des quatre jours de cette trêve, qui peut être prolongée.

Qui sont les otages libérés ce dimanche ?

-Hagar Brodutch, 40 ans, et ses trois enfants :

-Ofry Bodutch 10, ans

-Yuval Brodutch, 8 ans

-Oria Brodutch, 4 ans

-Chen Goldstein-Almog, 49 ans et ses trois enfants :

-Agam Goldstein-Almog, 17 ans,

-Gal Goldstein-Almog, 11 ans

-Tal Goldstein-Almog, 9 ans

-Abigail Idan, 4 ans. Possédant également la nationalité américaine, la fillette a perdu ses deux parents le 7 octobre, tandis que ses deux grands frères sont parvenus à échapper aux terroristes en se cachant dans une armoire.

Courtesy (no credit) Avigael Idan

-Elma Avraham, 84 ans. Aussitôt récupérée par l'armée israélienne, elle a été héliportée vers l'hôpital Soroka de Beersheva. Elle serait grièvement blessée.

Courtesy Alma Avraham, 84 ans, ex-otage du Hamas

-Aviva Siegal, 62 ans

-Dafna Elyakim, 14 ans

-Ela Elyakim, 8 ans

La plupart des otages résident à Kfar Azza.