Les otages libérés en pleine ville de Gaza, où le Hamas veut prouver qu'il garde le contrôle

Le Hamas a pris soin de faire de la libération du troisième groupe d'otages une véritable démonstration de force, désireux de prouver que, contrairement à ce qu'affirme l'armée israélienne, il n'avait pas perdu sa mainmise sur le territoire. Il a ainsi publié une nouvelle vidéo de propagande montrant la remise des otages à la Croix-Rouge au beau milieu de la ville Gaza, celle-là même où Israël estime qu'il a perdu le contrôle depuis l'offensive de Tsahal. Une manière de profiter de la trêve pour redorer son blason.

Sur le chemin qui le mène jusqu'aux représentants de la Croix-Rouge, on voit également le cortège, dans lequel sont transportés les otages, être applaudi par une foule de Gazaouis enthousiastes.

L'échange dans la ville même de Gaza située au nord du territoire est en outre censé démontrer que les otages libérés étaient détenus dans la zone. Une manière supplémentaire de porter atteinte au crédit de Tsahal, qui estimait que les personnes enlevées se trouvaient essentiellement dans le sud de la bande de Gaza.

Comme sur les images des précédentes remise d'otages à l'organisation humanitaire, le Hamas a apporté un soin particulier à la mise en scène des adieux entre ravisseurs et captifs. Alors qu'on voit les terroristes prendre toutes les précautions pour amener les otages jusqu'aux véhicules de la Croix-Rouge, ménageant particulièrement les femmes âgées et les blessés, ces images montrent une fois de plus les otages agiter la main et sourire en direction des hommes du Hamas pour leur dire au revoir, comme s'ils étaient leurs bienfaiteurs. Sur des images diffusées samedi soir par le Hamas après la libération du second groupe d'otages et analysées par une chaîne israélienne, on entend distinctement un terroriste donner la consigne aux otages de "continuer à agiter leurs mains" dans leur direction.