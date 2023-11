LIVEBLOG | Israël a reçu la liste des 11 otages qui seront libérés aujourd'hui

États-Unis : Plus de 1 000 manifestants juifs pro-palestiniens bloquent le pont de Manhattan à New York

Plus d'un millier de manifestants juifs pro-palestiniens ont bloqué la circulation sur le pont de Manhattan à New York pour protester contre Israël et appeler à un cessez-le-feu à Gaza. Les manifestants, dont beaucoup sont membres du mouvement "Jewish Voice for Peace", étaient habillés en noir, portaient des kippas sur la tête, et scandaient "New York dit 'non' à la guerre". Les manifestants ont également manifesté par le passé devant le bâtiment du Capitole, la station Grand Central et la Statue de la Liberté.