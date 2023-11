Une otage israélienne octogénaire libérée dimanche hospitalisée, sa vie menacée

Alma Avraham est soignée dans un service des urgences, "en raison d'une grave absence de soins durant sa détention ces dernières semaines aux mains du Hamas"

L'otage israélienne Alma Avraham, 84 ans, enlevée le 7 octobre par le mouvement islamiste palestinien Hamas et libérée dimanche, a été hospitalisée en soins intensifs et sa vie est menacée, a indiqué le directeur de l'hôpital. Mme Avraham "est dans un état critique. Elle est soignée dans notre service des urgences, en raison d'une grave absence de soins durant sa détention ces dernières semaines aux mains du Hamas", a déclaré à la presse Shlomi Codish, directeur de l'hôpital Soroka de Beer Sheva, dans le sud d'Israël. "Sa vie est en danger et elle va être transférée au service de soins intensifs où nous espérons stabiliser et améliorer son état", a-t-il ajouté.

https://twitter.com/i/web/status/1728817311878987873 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

La vieille dame, artiste, a été enlevée le 7 octobre en fin de matinée quand des combattants du Hamas ont fait irruption à son domicile du kibboutz Nahal Oz, lors de l'attaque sanglante menée par le mouvement palestinien en territoire israélien. Selon son fils, Uri Rawitz, avec qui elle avait discuté dans la matinée, l'octogénaire n'était pas parvenue à verrouiller la porte de la pièce sécurisée de sa maison. Uri recevra par la suite une photo de sa mère emmenée à moto par des combattants armés avec une autre otage.

Alma Avraham fait partie d'un groupe de 17 otages, dont 14 Israéliens, libérés dimanche, après sept semaines de captivité, au troisième jour de trêve dans la guerre entre le Hamas et Israël, qui a relâché en échange 39 prisonniers palestiniens.

C'est la troisième fois que des otages israéliens et étrangers sont libérés en trois jours, dans le cadre de cette trêve en vigueur depuis vendredi et censée s'achever lundi soir.