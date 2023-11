Dernier jour de la trêve : négociations en cours pour la prolonger et libérer des hommes âgés

Le Hamas a refusé d'envisager la libération d'hommes israéliens non âgés, bien que beaucoup d'entre eux soient des civils

Des discussions sont en cours pour prolonger la trêve entre Israël et le Hamas et élargir la liste des otages éligibles à la libération dans les prochains jours, rapporte le Wall Street Journal (WSJ). Selon le journal, qui cite des personnes au fait des négociations, l'Égypte et le Qatar assurent la médiation de pourparlers qui pourraient voir l'accord prolongé de quatre jours supplémentaires. Une disposition de l'accord permet en effet sa reconduction pour relâcher quotidiennement une dizaines d'otages entre les mains du Hamas en échange de la libération d'une trentaine de prisonniers palestiniens écroués en Israël.

AP Photo/Fatima Shbair Des Palestiniens font la queue pour obtenir du gaz de cuisine lors du deuxième jour du cessez-le-feu temporaire entre le Hamas et Israël à Khan Younis, dans la bande de Gaza, le 25 novembre 2023. (AP Photo/Fatima Shbair)

Le Hamas a déjà accepté de libérer 50 otages en échange de 150 prisonniers et d'un arrêt des combats pendant quatre jours, un accord qui expire mardi matin. Selon des responsables égyptiens cités par le journal américain, des hommes âgés pourraient être libérés avec des femmes et des enfants, suivis par les dépouilles des défunts. Le Hamas a refusé d'envisager la libération d'hommes israéliens non âgés, rapporte le WSJ, bien que beaucoup d'entre eux soient des civils.

"Des dispositions prévoient la libération de dix otages de plus chaque jour et c'est une bénédiction. Mais j'ai aussi dit au président (Joe Biden) que nous allons, après l'accord, retourner à notre objectif : éliminer le Hamas et nous assurer que la bande de Gaza ne soit plus ce qu'elle était", a déclaré Benjamin Netanyahou.

IDF Spokesperson Un char israélien dans la bande de Gaza

Le Premier ministre israélien doit demander lundi au gouvernement un budget "de guerre" de 30 milliards de shekels (7,3 milliards d'euros) et a appelé dimanche à la "victoire" lors du premier déplacement d'un chef du gouvernement israélien dans la bande de Gaza depuis le retrait l’État hébreu de ce territoire en 2005.