Le Hamas engagera son principal contingent militaire en cas de reprise des hostilités

Selon le Premier ministre du Qatar, "il n'est pas si facile de détruire complètement le Hamas"

Le journal qatari Al-Araby Al-Jadeed a rapporté lundi que "selon certaines estimations, le Hamas se prépare à faire face aux développements attendus". D'après le journal, l'organisation terroriste "suit attentivement les préparatifs militaires israéliens sur le terrain et se prépare à une éventuelle reprise du conflit en mobilisant son principal contingent militaire, jusqu'ici non utilisé". Des sources mentionnent que ce contingent représente les "trois quarts de la force totale du Hamas".

De son côté, le Premier ministre du Qatar, Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani, a affirmé dans une interview accordée au journal allemand Frankfurter Allgemeine Zeitung, publiée ce matin, que "personne ne sait comment se terminera la guerre. Cela dépend d'Israël. Je ne sais pas ce qu'ils entendent par détruire le Hamas. Il n'est pas si facile de détruire complètement (cette organisation)."

En réponse à une question sur le rôle du Hamas dans l'avenir de la bande de Gaza, le dirigeant qatari a affirmé : "C'est encore très, très difficile à dire. Ce conflit n'est pas nouveau. Ce qui est nouveau, c'est l'attaque du Hamas, son ampleur et sa signification. Ce qui est également nouveau, c'est l'ampleur des destructions causées par Israël à Gaza et le nombre de victimes (...) Que nous l'acceptions ou non, le Hamas fait partie de la société palestinienne, tant dans la bande de Gaza qu'en Cisjordanie. S'agit-il de mettre fin à la présence du Hamas seulement à Gaza ? La définition (israélienne) est très large."

KARIM JAAFAR / AFP le Premier ministre du Qatar, Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani

Selon Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani, l'objectif principal actuel est de mettre fin à la violence. "Aucun conflit n'a débuté et ne s'est terminé uniquement sur le champ de bataille. Inévitablement, cela se conclut par des accords et des compromis. Il y a eu beaucoup de tensions et de colère initialement, des deux côtés. Mais maintenant, avec la libération des otages et la trêve des hostilités, c'est l'occasion idéale de chercher une solution. Nous ne sommes pas prêts à abandonner si aisément", a-t-il ajouté.