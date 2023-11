Adina Moshe, 72 ans, a demandé au Hamas de libérer une autre femme à sa place

"Attendez, il y a un problème, il y a une femme plus âgée que moi et qui est en moins bonne santé, elle devrait partir en premier"

Le ministre de la Santé, Uriel Busso, a révélé dimanche qu'Adina Moshe, résidente du kibboutz Nir Oz, âgée de 72 ans, kidnappée par le Hamas le 7 octobre et libérée vendredi, avait tenté de persuader le groupe terroriste de libérer à sa place une autre otage plus âgée et dans un état de santé plus précaire qu'elle. "J'ai rencontré Adina Moshe, qui est revenue de captivité du Hamas", a déclaré le ministre lors d’une interview accordée à la chaîne israélienne N12. "Adina m'a raconté la discussion qu'elle a eue avec le terroriste au moment de la libération, lui demandant de libérer une autre femme à sa place, plus âgée qu'elle et en plus mauvais état. C'est l'essence même de l'héroïsme de ces personnes".

"Attendez, il y a un problème : il y a une femme plus âgée que moi et qui est en moins bonne santé, elle devrait partir en premier", a-t-elle dit aux terroristes du Hamas en apprenant l'imminence de sa libération.

"Ma grand-mère est une femme forte, elle a été emmenée à Gaza après qu'on lui a pris tous ses bijoux, et alors qu'elle regardait un terroriste entrer dans sa maison et s'assurer que mon grand-père était mort", a indiqué sa petite-fille. "Elle a été détenue dans des conditions très difficiles, elle digère encore le fait d'être revenue et n'a toujours pas décidé où elle vivra. Il est très difficile pour elle d'être heureuse, sa maison a été entièrement brûlée, elle a perdu son mari qui était son meilleur ami, la route sera donc longue et difficile. C'est une réhabilitation qui prendra du temps", a-t-elle expliqué.