Israël s'indigne de la position confuse de l'ONU sur les cas de viol du 7 octobre

Jérusalem a condamné une déclaration de l'ONU qui ne mentionne pas l'identité des victimes du 7 octobre

La représentation de l'ONU pour la promotion et l'autonomisation des femmes (ONU Femmes) a rencontré en fin de semaine les membres de la commission civile sur les crimes du Hamas du 7 octobre contre les femmes et les enfants, après environ 50 jours de silence. À l'issue de la réunion, au lieu d'une condamnation ferme, une déclaration générale a été publiée, provoquant la colère en Israël. "Nous sommes préoccupés par les rapports de violence basée sur le genre survenus le 7 octobre", ont-ils écrit, appelant à "une enquête approfondie tout en privilégiant les droits et la sécurité des personnes concernées", sans toutefois mentionner spécifiquement les victimes israéliennes.

En Israël, la Journée internationale pour l'élimination de la violence contre les femmes a été l'occasion de s'indigner du silence des organisations internationales. "Pendant près de 50 jours, les représentants de l'ONU sont restés silencieux face au viol, au meurtre et à l'enlèvement de centaines de femmes et de filles israéliennes", a déclaré Eli Cohen, le ministre des Affaires étrangères, accusant l'organisation d'adopter une "position unilatérale" qui ignore les crimes de guerre contre les femmes et les enfants. "Les femmes israéliennes ont été les victimes d'une attaque impitoyable le 7 octobre, marquée par des actes horribles, y compris des violences sexuelles, des traumatismes psychologiques et le meurtre de femmes, de filles et d'enfants", a-t-il ajouté.

Avshalom Sassoni/Flash90 Des femmes participent à un rassemblement appelant à la libération des Israéliens kidnappés par les terroristes du Hamas à Gaza, sur la "Place des Otages" à Tel Aviv, le 12 novembre 2023

Le ministère des Affaires étrangères s'est indigné que la déclaration de l'organisation n'ait pas spécifiquement mentionné la violence sexuelle et qu'elle n'ait pas clairement indiqué qu'il s'agissait de viols, sans préciser contre qui l'enquête serait menée et qui étaient les victimes.

Dans les semaines qui ont suivi le terrible massacre, Israël a révélé des preuves que les terroristes du Hamas avaient abusé sexuellement de femmes lors d'une fête à Re'im et dans leurs maisons dans les localités environnantes. Malgré cela, les organisations mondiales de défense des droits des femmes continuent de traîner des pieds et certaines nient même les preuves. Hier, une avancée notable a été enregistrée avec la publication d'un document par "Médecins pour les droits de l'homme", appelant à enquêter sur la violence sexuelle commise par les terroristes du Hamas.