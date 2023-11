Des experts de l'ONU appellent à une enquête sur les crimes de guerre en Israël et dans les territoires palestiniens

Sans les nommer, les experts en question semblent clairement viser Israël, son armée ainsi que le Hamas

Des experts en droits de l'homme des Nations Unies ont appelé lundi à la réalisation d'enquêtes indépendantes sur des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité qui auraient été commis en Israël et dans les territoires palestiniens depuis le 7 octobre. Morris Tidball-Binz, rapporteur spécial de l'ONU sur les exécutions extrajudiciaires, et Alice Jill Edwards, rapporteuse spéciale sur la torture, ont conjointement insisté sur la nécessité d'enquêtes "rapides, transparentes et indépendantes" pour définir les responsabilités. Sans les nommer, les experts en question semblent clairement viser Israël, son armée ainsi que le Hamas.

https://twitter.com/i/web/status/1729080919016038814 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Dans leur déclaration, ils ont souligné : "Il est essentiel que des enquêteurs indépendants disposent des ressources, du soutien et de l'accès nécessaires pour mener des enquêtes rapides, complètes et impartiales sur les crimes qui auraient été commis par toutes les parties impliquées dans le conflit." Ils ont également rappelé que "l'obligation d'enquêter sur les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité, y compris tout acte de meurtre sommaire ou d'exécution extrajudiciaire, de torture ou d'autres atteintes à la dignité humaine, est une obligation juridique fondamentale."

Ces déclarations interviennent après une interruption de quatre jours dans les hostilités incessantes déclenchées par des attaques sanglantes du Hamas en Israël le 7 octobre. Bien que ces experts indépendants soient nommés par le Conseil des droits de l'homme de l'ONU, ils ne représentent pas officiellement l'organisation.

Les experts ont par ailleurs exhorté la communauté internationale à veiller à ce que tous les responsables de violations graves des droits de l'homme, en particulier ceux qui occupent des postes de commandement, soient "rapidement traduits en justice". Soulignant l'absence de prescription pour les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité, ils ont rappelé que ces infractions relèvent de la compétence universelle, permettant ainsi à tout pays de poursuivre les responsables, indépendamment de leur nationalité ou du lieu où les crimes ont été commis.

Pour conclure, ils ont encouragé "tous les États à jouer un rôle actif dans l'identification des principaux suspects et à faciliter les poursuites judiciaires en vertu du principe de l'entraide judiciaire".