Seul dans Gaza : Ron Krivoi a réussi à échapper à la captivité pendant 4 jours

Dans une interview accordée aux médias israéliens lundi matin, Yelena Magid, la tante de Ron Krivoi, un Israélien ayant la nationalité russe libéré hier soir avec 13 autres otages, a déclaré que son neveu avait réussi, durant sa captivité, à tirer parti d’un bombardement de Tsahal sur l’immeuble dans lequel il était retenu en otage à Gaza, pour s’enfuir. "J’ai compris que le bâtiment s’était effondré à cause des bombardements et qu’il a pu s'échapper de là et prendre la fuite. C'est comme dans un film. Pendant quatre jours, il est resté caché seul dans Gaza avant d’être retrouvé par des Gazaouis qui l'ont ramené aux mains des terroristes", a raconté la tante de l’ancien otage avant d’ajouter : "Il a essayé d'atteindre la frontière, mais n’ayant pas les moyens de comprendre, ni où il était, ni dans quelle direction courir, il n’y est pas parvenu."

Ron Krivoi, 25 ans, originaire de la ville de Karmiel (nord d'Israël) a été libéré dimanche soir alors que, jusqu'à présent, le Hamas n'a accepté de libérer aucun homme mais uniquement des femmes et des enfants. Dans le communiqué publié dimanche, le groupe terroriste affirme faire ce geste "en réponse aux efforts" du président russe, Vladimir Poutine, et à son "soutien à la cause palestinienne".

Le jeune homme travaillait en tant qu’ingénieur du son sur le Festival Nova où il avait été kidnappé par le Hamas le samedi 7 octobre.

"Je lui ai demandé s’il faisait des cauchemars", a raconté Yelena avant de poursuivre : " Il a dit oui, mais il trouvait cela bien, parce que cela signifiait qu’il s’en sortait". Touché par une pierre lorsque le bâtiment s’est effondré, Ron a toujours quelques blessures à la tête mais d'après sa tante, "il va bien". "Ron est toujours en train de rire et de sourire. Ce qui nous a donné de l’espoir dès le premier jour, c’est que nous le connaissons, et un enfant qui est toujours souriant peut s’en sortir, quelles que soient les conditions", a-t-elle conclu.