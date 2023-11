Elon Musk découvre les atrocités commises par le Hamas au kibboutz Kfar Aza aux côtés de Netanyahou

Elon Musk rencontrera dans la journée le ministre Benny Gantz et le président Isaac Herzog

Elon Musk s'est rendu lundi, avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, dans le kibboutz Kfar Aza, l'un des lieux victimes des atrocités du Hamas le samedi 7 octobre. Le PDG de réseau social X a entendu des explications sur le massacre au kibboutz de la part de Yossi Keren, chef du Conseil régional de Sha'ar HaNegev, et de la porte-parole de Tsahal, Liad Diamond.

Netanyahou et Musk se sont rendus chez la famille Libshtein, où Musk a entendu l'histoire héroïque d'Ofir Libshtein, le chef du conseil tué le matin du 7 octobre lors d'un échange de tirs avec des terroristes qui avaient pénétré dans le kibboutz. Ils ont ensuite continué chez la famille Itamari, où Musk a entendu l'histoire de la famille de la petite Avigail, 4 ans, dont les parents ont été tués et qui a été enlevée à Gaza et libérée dimanche.

"Netanyahou a montré à Musk les horreurs du massacre dans le kibboutz lors des événements du samedi 7 octobre", a déclaré le bureau du Premier ministre dans un communiqué. Pour conclure leur visite à Kfar Aza, les deux hommes se sont rendus dans le quartier des jeunes du kibboutz, qui a été le plus touché par les tirs lors de l'attaque du 7 octobre.

Amos Ben-Gershom / GPO Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou fait visiter le kibboutz Kfar Aza à Elon Musk

Benjamin Netanyahou et Elon Musk se sont ensuite dirigés vers le Parlement israélien, la Knesset, à Jérusalem, où ils devraient avoir une conversation qui sera diffusée en direct sur X (anciennement Twitter), selon Ynet. Plus tard dans la journée, M. Musk devait également rencontrer le ministre du cabinet de guerre Benny Gantz, pour faire le point sur la situation en matière de sécurité, et discuter de la montée de l'antisémitisme en ligne avec le président israélien Isaac Herzog.