Le Shin Bet révèle les détails de l'enlèvement d'étrangers par le Hamas le 7 octobre

L'enquête retrace les événements depuis l'entrée des terroristes en Israël jusqu'à leur arrivée à l'hôpital Shifa avec les otages

Une enquête du service de sécurité intérieur israélien du Shin Bet sur Adham Hossa et Ismail Hossa, des terroristes du Hamas qui se sont infiltrés en Israël le 7 octobre, a révélé la manière dont ils ont kidnappé des citoyens thaïlandais et un citoyen népalais dans les champs du kibboutz Alumim. Les terroristes les ont fait monter de force dans une ambulance avant de les conduire à l'hôpital Shifa de Gaza. Tous ces événements ont été filmés par les caméras de sécurité du kibboutz, puis celles des caméras de l'hôpital. L'enquête retrace les événements, depuis l'entrée des terroristes en Israël jusqu'à leur arrivée à l'hôpital Shifa avec les otages.

Adham Hossa, terroriste du Hamas interrogé par le Shin Bet, a expliqué : "J'ai franchi la clôture par une faille, puis j'ai rejoint mes complices dans une Jeep Magnum blanche. Nous avons franchi le portail du kibboutz et accédé à la zone où se trouvent les chambres des fermiers". "Deux d'entre nous ont d'abord capturé une personne, puis, en plus des deux captifs, nous avons pris un autre individu", a ajouté Ismail Hossa aux enquêteurs.

Après avoir placé les personnes enlevées dans l'ambulance, un dialogue s'est engagé entre les auteurs de l'enlèvement et les captifs, l'une des victimes indiquant sa nationalité en mentionnant "Thaïlande". "Nous avons alors réalisé qu'ils avaient tous deux la même nationalité et que c’étaient des ouvriers. On nous a alors dit d'aller avec l'ambulance à l'hôpital Shifa", a poursuivi Ismail Hossa.

Israel Defense Forces Spokeperson's Unit Des images de caméras de vidéosurveillance de l'hôpital Shifa montrent des otages emmenés par des terroristes du Hamas

Le premier captif a été forcé d'entrer à pied dans l'hôpital, tandis que le second a été transporté sur une civière. Une fois à l'intérieur, des individus armés ont gardé les captifs, limitant leurs mouvements dans l'enceinte de l'hôpital. Je n'ai entendu qu'un seul mot de la part de la personne enlevée blessée : "Thaïlande, Thaïlande. Il est ensuite resté silencieux", a continué le même terroriste. À leur arrivée à l'hôpital, des mesures ont été prises pour dissimuler l'identité de l'un des captifs en lui couvrant la tête et en lui faisant porter un masque.