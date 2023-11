Une soldate israélienne ex-captive s'exprime pour la première fois

Ori Megidish, 19 ans, était en faction sur la frontière entre Israël et la bande de Gaza quand elle a été capturée par des terroristes du Hamas le 7 octobre

Une soldate israélienne, libérée par l'armée des mains du Hamas fin octobre, s'est réjouie lundi de la libération d'otages par le mouvement terroriste palestinien, premiers propos publics depuis la mystérieuse opération l'ayant sortie de captivité. Ori Megidish, 19 ans, était en faction sur la frontière entre Israël et la bande de Gaza quand elle a été capturée par des terroristes du Hamas le 7 octobre. L'armée avait confirmé trois semaines plus tard son sauvetage, sans détails sur sa captivité ni sur l'opération pour la libérer.

Dans une vidéo filmée chez elle et publiée sur son compte Tiktok, Ori Megidish dit "aller bien" et être "heureuse de voir les images émouvantes d'otages retrouvant leurs familles". "J'espère que toutes les familles qui attendent toujours (...) seront réunies et pourront se réjouir comme je l'ai fait".

Dimanche, 14 nouveaux otages israéliens sont rentrés en Israël, au troisième jour d'une trêve avec le Hamas prévoyant la libération de 50 otages sur quatre jours, contre celle de 150 Palestiniens détenus par Israël. "Ils sont dans nos bras. Ils vont bien, sont en bonne santé et sourient", a raconté Inbar Goldstein après la libération de sa belle-soeur, Chen Goldstein Almog, 48 ans, relâchée avec trois de ses quatre enfants Agam, 17 ans, Gal, 11 ans, et Tal, 8 ans.

Le 7 octobre, des combattants du Hamas ont assassiné le père et la fille aînée Yam, 19 ans, avant d'emmener les autres dans la bande de Gaza. "Désormais nous prenons un moment pour reprendre notre respiration, sourire à nouveau, recoller les morceaux avant de continuer à nous battre" jusqu'à ce que le dernier otage "revienne sain et sauf", a déclaré Mme Goldstein dans un communiqué publié par le Forum des familles d'otages. Au dernier jour de la trêve, lundi, les négociations continuaient pour la prolonger et poursuivre les libérations.