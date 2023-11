Le président Herzog fait visiter le kibboutz Be'eri à son homologue allemand Steinmeier

Le Parlement allemand a alloué 7 millions d'euros à la reconstruction de la galerie d'art du kibboutz

Le président israélien Isaac Herzog a visité lundi le kibboutz Be'eri, haut lieu des massacres commis par le Hamas le 7 octobre, en compagnie de son homologue allemand Frank-Walter Steinmeier. Les deux présidents ont rencontré des habitants du kibboutz, des survivants du massacre, et ont visité quelques-uns des bâtiments détruits lors des attaques terroristes meurtrières.

À l’issue de la visite, le président Steinmeier a annoncé que le Parlement allemand avait alloué 7 millions d'euros à la reconstruction de la galerie d'art du kibboutz Be'eri, entièrement détruite le 7 octobre. Devant les ruines de la galerie, Isaac Herzog l’a remercié pour sa venue, le qualifiant d’ami cher de l'État d'Israël et du peuple juif.

"Nous vous sommes extrêmement reconnaissants de votre clarté morale, de votre position ferme à l'égard du peuple d'Israël, du peuple de cette région, du peuple de Be'eri", a déclaré le président israélien. "Nous avons le rêve de reconstruire cette galerie dans le cadre de la reconstruction de tout le kibboutz Be'eri et de toute la région afin d’envoyer un message d'espoir et de paix au monde entier".

"Je suis fier et je tiens à exprimer ma gratitude pour avoir été invité par le président et son épouse en Israël, et nous sommes émus qu'il nous ait fait venir ici à Be'eri", lui a répondu Frank-Walter Steinmeier. "Il n'est pas facile de trouver les mots pour décrire ce que nous avons entendu de la part de ceux qui savent et qui ont été témoins des actes, des meurtres, des assassinats, des viols perpétrés par le Hamas ici le 7 octobre".

Haim Tzach / GPO Le président allemand Frank-Walter Steinmeier visite le kibboutz Be'eri avec le président israélien Isaac Herzog

"J’espère que nous créerons les conditions pour que des jeunes, des artisans d'Allemagne et d'Israël se rencontrent ici pour coopérer étroitement au processus de reconstruction de Be'eri", a-t-il poursuivi. "Même en ces jours de deuil, en ces jours où nous pensons aux otages, nous pensons à l'avenir et serons en mesure de donner des raisons aux habitants de Be'eri de revenir, afin que ce lieu redevienne un lieu de vie", a-t-il conclu.