"Ma mère a été abandonnée par la Croix-Rouge à Gaza" (fille d'Alma, ex-otage en danger de mort)

Alma souffre de maladies chroniques et n'aurait pas eu accès aux médicaments qu'elle doit prendre chaque jour, à Gaza

La fille d'Alma Avraham, ex-otage du Hamas de 84 ans, hospitalisée dans un état grave à son arrivée en Israël dimanche soir, s'est exprimée lundi alors que sa mère est actuellement placée sous respirateur artificiel à l'hôpital Soroka de Beersheva.

"Elle a été abandonnée le 7 octobre, et une nouvelle fois par toutes les organisations qui étaient censées la sauver. Nous sommes arrivés auprès de la Croix-Rouge, mais ils ont refusé de lui donner les médicaments qui pouvaient lui sauver la vie. Elle a été médicalement négligée pendant toute la période de captivité", a déclaré Tal.

"Mon frère a rencontré un représentant de la Croix-Rouge et lui a donné un sac de médicaments pour ma mère, des médicaments qui sauvent la vie, mais il a refusé de les prendre", raconte Tal, précisant que sa mère souffre de maladies cardiaque et auto-immune.

En pleurs, Tal a exprimé sa détresse face à l'état dans lequel sa mère a été rapatriée sur le sol israélien après 50 jours de captivité: "Pardon maman, pardon de ne pas avoir pu te protéger le 7 octobre, tu ne méritais pas de revenir de Gaza avec une température corporelle de 28 degrés et un pouls à 40", a-t-elle dit. Alma souffre de problèmes cardiaques et d'une maladie auto-immune et n'a pas eu accès en captivité aux médicaments qu'elle doit prendre chaque jour. "Tu es désormais entre de bonnes mains, dans ton pays et nous prions pour ta guérison", a poursuivi sa fille.

Le fils d'Alma, Uri Ravitz, prouve à quel point "les organisations de secours doivent tout faire pour venir en aide aux personnes enlevées."