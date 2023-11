Israël : Sheba sélectionne deux startups pour les intégrer au service de réadaptation des blessés

Parmi huit entreprises, Cognishine et Kemtai ont été sélectionnées pour lancer un programme pilote à Sheba

ARC Innovation et Sheba Medical Center, le plus grand centre médical d’Israël ont annoncé lundi l’intégration de la technologie développée par deux startups, Cognishine et Kemtai, pour améliorer les soins de santé dans le service de réadaptation nouvellement agrandi de l’hôpital.

Le centre médical Sheba abrite le plus grand hôpital de réadaptation d'Israël. Au milieu de la guerre entre Israël et le Hamas, Sheba a agrandi l'hôpital en y ajoutant une nouvelle salle ultramoderne de 36 lits pour soigner les soldats blessés. Le nouveau service exploite notamment une gamme de technologies médicales numériques innovantes pour augmenter les capacités du personnel médical et améliorer la qualité globale des soins.

"Il est maintenant temps d’innover. Pendant la pandémie, Sheba a créé des solutions pour sauver des vies et a contribué à établir des protocoles de santé pour le reste du monde", a déclaré le professeur Eyal Zimlichman, directeur de l'innovation au centre médical Sheba et directeur et fondateur d'ARC Innovation. "Les temps de crise offrent une opportunité d’accélérer l’innovation et la transformation des soins. Et c’est exactement ce que nous entreprenons de faire, étant donné l’immense besoin de réhabilitation en Israël en ce moment."

Pour maximiser l’efficacité du nouveau service, Sheba a fait appel aux startups israéliennes, invitant les entreprises de technologie de la santé à soumettre des solutions susceptibles d’être utilisées dans l’hôpital de réadaptation. Sur les 82 entreprises ayant postulé au projet, huit ont été sélectionnées pour présenter leurs solutions. Parmi ces huit entreprises, Cognishine et Kemtai ont été sélectionnées pour lancer un programme pilote à Sheba, dans le but d'intégrer les solutions dans le traitement de rééducation quotidien.

La plateforme numérique de Cognishine aide les thérapeutes à fournir des soins efficaces pour les troubles cognitifs, émotionnels, de la parole et du langage. L'entreprise propose un large éventail d'activités basées sur des scénarios du monde réel pour aider les patients à retrouver leurs capacités cognitives, vocales et socio-émotionnelles.

Kemtai est une plateforme d'exercices basée sur l'IA pour la physiothérapie et la rééducation, compatible avec la plupart des téléphones et ordinateurs. L'application fournit des commentaires en temps réel et des conseils correctifs pendant l'exercice, permettant aux patients d'améliorer leurs performances et d'accélérer leur récupération.

​