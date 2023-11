Israël : retrouvailles émouvantes de la petite Avigail avec sa famille

La petite Avigail a perdu ses parents dans l'attaque du 7 octobre

La petite Avigail Idan, kidnappée le 7 octobre à Kfar Aza et emmenée à Gaza a été libérée par le Hamas dimanche soir. Elle a été placée dans l'unité spéciale qui est réservée aux otages au centre médical pour enfants Schneider de Petah Tikva.

Ses oncles et tantes ainsi que ses grands-parents Shlomit et Eitan ont eu le bonheur de la retrouver. "C'est une reine, on lui a même apporté une petite couronne. Nous essayons de réaliser tous leurs souhaits", affirment les médecins.

L'histoire d'Avigail a ému le pays et le monde entier pendant des semaines, alors que ses parents ont été tués par le Hamas et que ses frères et soeurs Michael et Amalia se sont cachés dans une armoire pendant 14h avant d'être sauvés par l'armée.

Spokesperson's Office, Schneider Children's, published with the family's permission Avigail retrouve ses proches

Le président Biden, très ému de sa libération a prononcé quelques mots dimanche soir, affirmant qu'il aurait voulu être présent à son retour pour pouvoir la serrer dans ses bras, soulignant son immense courage. La petite possède également la nationalité américaine.

Ce lundi, 11 nouveaux otages dont des enfants devraient être libérés du Hamas.