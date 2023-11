"J'ai honte d'avoir fait partie de la gauche, le concept de paix est une erreur" (Meir Adoni)

"Les citoyens d'Israël devraient saluer les héros d'Israël de la communauté druze"

Le célèbre chef israélien Meir Adoni a annoncé qu'il était désormais désillusionné et qu'il avait eu tort de croire que la paix pouvait être un jour conclue entre Israël et les Palestiniens, affirmant qu'il avait "honte d'avoir fait partie de la gauche et que le concept de paix était une énorme erreur."

Il a également ajouté qu’il se trouve désormais au centre de l'échiquier politique et qu'il espère que Naftali Bennett et Benny Gantz s’uniront pour former un nouveau gouvernement.

Il a par ailleurs rendu un hommage particulier aux soldats de la communauté druze, tombés au combat, en exigeant que la loi sur la nationalité soit modifiée en demandant pardon à cette minorité qui a montré plus que jamais qu'elle faisait partie intégrante de l'Etat. "Les citoyens d'Israël devraient saluer les héros d'Israël de la communauté druze, s'agenouiller devant eux et leur demander pardon pour la loi sur l'Etat-nation", a écrit M. Adoni.

"La communauté druze est étroitement liée à l'âme du peuple juif et constitue une partie importante et loyale de l'État d'Israël. Corrigeons l'énorme injustice créée par la loi sur l'Etat-nation et demandons leur pardon", a-t-il poursuivi.

Cette loi Etat-nation avait provoqué de grandes manifestations dans le pays en 2018. Cette loi, adoptée le 19 juillet 2018 par le Parlement israélien avec le soutien de M. Netanyahou, déclare que l'établissement de "localités juives relève de l'intérêt national" et confère aux Juifs le droit "unique" à l'autodétermination en Israël.

"Tous les citoyens d'Israël sans exception qui déclarent leur loyauté envers l'État d'Israël sont égaux et doivent être chéris, embrassés et aimés. Vive l'État d'Israël et tous ses citoyens", a conclu Meir Adoni.

