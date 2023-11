Propagande du Hamas : publication d'"une lettre de remerciement" écrite par une ex-otage

La lettre a été écrite par Daniel Aloni sous la contrainte

Après avoir dit aux otages au moment de leur libération de sourire et de faire "au revoir de la main" aux terroristes du Hamas, à des fins de propagande, le mouvement terroriste a publié une "lettre de remerciement", prétendument signée par Daniel Aloni, libérée vendredi avec sa fille Emilia. Une lettre qu’elle a été contrainte d’écrire en captivité, juste avant sa libération.

Dans la lettre, elle remercie ceux qui l'ont retenue captive, elle et sa fille de 6 ans, pour leur attitude positive à leur égard. Elle a écrit la lettre en hébreu, qui a été publiée avec sa traduction arabe.

Hier, le Hamas a publié une vidéo montrant Sharon Avigdori et sa fille Noam disant au revoir aux terroristes du Hamas, leur souriant et les saluant depuis le véhicule de la Croix-Rouge. En retour, on voit les terroristes leur dire au revoir et leur souhaiter "un bon retour". Ces vidéos filmées par le Hamas sont utilisées comme des outils de propagande pour montrer aux yeux du monde que le mouvement terroriste "se comporte bien avec les otages".

Vendredi, le Hamas avait publié une première vidéo dans laquelle on voit des membres du Hamas tenant les otages par la main, les aider à monter dans le véhicule de la Croix-Rouge ou encore les porter.

