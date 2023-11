Qui sont les 11 nouveaux otages israéliens libérés par le Hamas ?

Neuf enfants et deux mères ont été libérés lundi soir, dont trois Franco-Israéliens

11 nouveaux otages israéliens, tous originaires du kibboutz Nir Oz, ont été libérés de captivité ce lundi. Parmi eux, les trois enfants franco-israéliens Erez Kalderon, 12 ans, Sahar Kalderon, 16 ans, et Eitan Yahalomi, 12 ans.

Comme pour la libération du second groupe d'otages samedi soir, les heures précédant la transaction ont donné lieu à d'intenses tractations, en raison du désaccord d'Israël par rapport à la liste d'otages libérables transmise en début d'après-midi par le Hamas. Contrairement à l'accord de trêve conclu qui stipule que les enfants relâchés le soient avec leur mère, la liste incluait neuf enfants et deux personnes âgées. Le différend a été résolu après l'intervention de Joe Biden auprès du Qatar qui a tapé du poing sur la table pour que les enfants ne soient pas séparés de leurs mères. C'est ainsi que deux mères ont été ajoutées à la liste, à la place de deux enfants. Une trêve de deux jours supplémentaires devrait par ailleurs être conclue, donnant lieu à la libération de 20 otages de plus.

Courtesy of the Kalderon family Erez et Shahar Kalderon, franco-israéliens

Les 11 otages israéliens libérés sont :

La famille Cunio

-Sharon Aloni-Cunio, 34 ans, et ses deux enfants :

-les jumelles Ema et Yuli, 3 ans

27a Sharon Aloni-Cunio, 34 ans, et ses deux enfants

La famille Engel

Karina Engel-Bart, 51 ans et ses deux enfants :

Yuval Engel, 11 ans

-Mika Engel, 18 ans

Le père, Ronen, est toujours aux mains du Hamas

27a Karina Engel-Bart, 51 ans et ses deux enfants

La famille Yaakov

-Or Yaakov, 16 ans

-Yagil Yaakov, 12 ans

27a Or Yaakov, 16 ans

La famille Kalderon

-Erez Kalderon, 12 ans

-Sahar Kalderon, 16 ans

Eitan Yahalomi, 12 ans

Sa mère Batsheva, et ses deux petites sœurs, avaient réussi à prendre la fuite à travers champs après avoir été emmenées à moto par des terroristes. Seul Eitan avait été enlevé à Gaza par le Hamas.