Retrouvailles entre les otages et leurs familles à l'hôpital Ichilov

L'état des 11 otages libérés hier soir est stable et ils ont pu rencontrer leurs familles, ont informé le ministère de la Santé et l'hôpital Ichilov. "C'est une soirée à la fois passionnante et complexe", a déclaré le Dr Ram Sagi du ministère de la Santé. "L'hôpital Ichilov était préparé à accueillir les femmes et les enfants et c'est ici qu'ils ont rencontré leurs familles pour la première fois. Ils bénéficieront d’un traitement médical et psychologique si nécessaire".