Antony Blinken va retourner en Israël et Cisjordanie cette semaine

Le secrétaire d'Etat américain Antony Blinken se rendra une nouvelle fois en Israël et en Cisjordanie d'ici à la fin de semaine, ainsi qu'à Dubaï, a déclaré à des journalistes un haut responsable du département d'Etat.

Il s’agira de la troisième visite du chef de la diplomatie américaine au Moyen-Orient depuis le début du conflit entre Israël et le Hamas le 7 octobre.

"Au cours de ses réunions au Moyen-Orient, il insistera sur le besoin de continuer à fournir une aide humanitaire à Gaza, d'assurer la libération de tous les otages et d'améliorer la protection des civils a Gaza”, a dit le responsable qui s’exprimait sous le couvert de l’anonymat.

M. Blinken plaidera par ailleurs à nouveau pour la création d’un Etat palestinien indépendant en tant que seule solution à terme et évoquera les efforts pour "contenir le conflit", selon la même source. M. Blinken, qui a entamé lundi une tournée en Europe, doit se rendre à Tel Aviv pour y rencontrer les responsables israéliens dont le Premier ministre Benjamin Netanyahou, puis à Ramallah pour s’entretenir avec le président de l’Autorité palestinienne Mahmoud Abbas, selon le haut responsable.

Aucune date précise n’a été citée mais le déplacement de M. Blinken en Israël devrait intervenir jeudi après avoir participé mardi et mercredi à une réunion de l’Otan à Bruxelles et mercredi à une réunion de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) à Skopje, la capitale macédonienne.

Peu après le début de la guerre déclenchée par l’attaque sans précédent du Hamas sur le sol israélien, M. Blinken avait fait une tournée marathon dans la région, faisant plusieurs fois la navette entre Israël et la Jordanie notamment et se rendant dans plusieurs autres pays arabes.