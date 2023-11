Jérusalem : manifestation contre le silence d'ONU Femmes face aux crimes sexuels

Parallèlement à la protestation israélienne, d'autres manifestations contre l'organisation ont eu lieu dans toute l'Europe et aux États-Unis

L'Union des centres d'assistance aux victimes et aux victimes d'agressions sexuelles et le lobby des femmes en Israël ont manifesté lundi devant le siège des observateurs de l'ONU à Jérusalem, dans le cadre d'une veillée de protestation. Environ 100 femmes et des des hommes portant des chemises noires avec pour slogan "il n'y a aucune excuse au silence vis-à-vis de la violence sexuelle : manifestants contre la négligence d'ONU Femmes".

Les manifestants ont exigé que l'Organisation des Nations Unies pour les droits des femmes dénonce les actes de viol et de violences sexuelles commis par le Hamas en Israël le 7 octobre et qu'elle aide au retour des otages retenus à Gaza depuis 53 jours.

"À mesure que les jours passent, le tableau de la violence sexiste qui a eu lieu lors de ce maudit Shabbat s'élargit, et avec cela, le silence des organisations de femmes, au centre desquelles se trouve ONU Femmes - qui a du mal à reconnaître pleinement les actes et les victimes et qui est incapable de condamner l'organisation terroriste Hamas, responsable de ces crimes", a déclaré la PDG du lobby des femmes, l'avocate Einat Fischer Lalu.

"L'ONU, ce n'est pas la première fois, a perdu son bon sens lorsqu'elle a établi une équation scandaleusement déformée, dans laquelle la douleur et le sang d'une femme juive qui sanctifie la vie ne valent rien", a déclaré Osherit Stevon, vice-présidente de l'ICJW - le Conseil international des organisations de femmes juives dans le monde.

Le 7 octobre, des centaines de femmes, jeunes filles et petites filles ont été violées, torturées et mutilées par le Hamas.

