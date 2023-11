Israël : Or et Yagil Yaakov, ex-otages, retrouvent leur mère Renana

Leur père est toujours en captivité

Or Yaakov, 16 ans, et son frère Yagil Yaakov, kidnappés à Nir Oz, ont été libérés après 52 jours de captivité à Gaza et ont retrouvé leur mère Renana lundi soir.

Le 7 octobre, ils ont appelé leur mère, effrayés, et lui ont chuchoté qu'ils entendaient des voix en arabe, que Renana a également entendues pendant l'appel avant qu'ils ne soient emmenés à Gaza par le Hamas.

"Ne m'emmène pas, je suis trop jeune", avait dit le jeune Yigal aux terroristes. Leur père, Yair a également été kidnappé à son domicile du kibboutz, avec sa compagne Merav Tal et sont toujours aux mains du Hamas.

Avec Or et Yagil, 9 autres otages ont été libérés lundi soir, principalement des enfants. La petite Yuval, 11 ans est arrivée en Israël en chaise roulante, souffrant d'une blessure à la jambe.

Ce mardi soir, de nouveaux otages devraient être libérés par le Hamas.