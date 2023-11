L'Allemagne gèle l'aide à l'UNRWA dans la bande de Gaza

Pour le ministère allemand du Développement "le matériel pédagogique palestinien était utilisé pour enseigner la haine, glorifier le djihad et l'antisémitisme"

Le ministère allemand du Développement a annoncé que l'ensemble de son budget d'aide aux opérations de l'Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine (UNRWA) à Gaza resterait gelé jusqu'à nouvel ordre, à la suite de l'examen interne de son portefeuille d'aide aux Palestiniens. Le soutien de tous les partis allemands en faveur de la cessation de l'aide est intervenu à la lumière des conclusions selon lesquelles "le matériel pédagogique palestinien était utilisé pour enseigner la haine, glorifier le djihad et l'antisémitisme". L'Allemagne a été un des principaux donateurs de l'UNRWA au cours des cinq dernières années.

SAID KHATIB / AFP Une école gérée par l'UNRWA dans la ville de Rafah, dans le sud de la bande de Gaza

"Avec ces conditions qui doivent être modifiées de toute urgence, l'UNRWA ne contribue pas à une solution pacifique", a déclaré Max Lucks, homme politique du parti des Verts et défenseur des droits de l'homme, ajoutant que "pas un seul centime de l'Allemagne ne devrait parvenir à des enseignants qui glorifient le terrorisme du Hamas".

"Nous avons besoin d'urgence d'autres moyens pour garantir que l'aide parvienne à ceux qui la méritent"

"Le système de l'UNRWA a finalement échoué parce que trop peu d'aide parvient aux populations et que trop de terreur contre les Palestiniens et Israël est devenue possible. Nous avons besoin d'urgence d'autres moyens pour garantir que l'aide parvienne à ceux qui la méritent pour une meilleure perspective de vie", a déclaré Michael Brand, porte-parole de la politique des droits de l'homme de l'Union chrétienne-démocrate (CDU), le deuxième parti d'Allemagne, dans le communiqué de presse.

AFP / MOHAMMED ABED Un Palestinien devant les locaux de l'UNRWA, à Gaza

"À mon avis, après la fin des combats, une nouvelle initiative devrait être lancée qui d'une part garantirait la sécurité d'Israël et, d'autre part, donnerait aux Palestiniens un avenir. Cette nouvelle organisation - avec ou sans ONU - doit également être acceptée par les États de la région et offrir de véritables alternatives. À mon avis, il ne peut y avoir de statu quo avec l'UNRWA", a conclu le député allemand Falko Drossman, membre du plus grand parti social-démocrate (SDP), dans la déclaration.