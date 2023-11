Israël : "Ils ne savent pas à quel point le monde entier se souciait d'eux" (famille Engel)

"On a réussi à rire un peu et à pleurer"

Parmi les personnes libérées lundi soir des mains du Hamas, Karina Engel-Bart (53 ans) et ses filles Yuval (11 ans) et Mika (18 ans). Yuval a été libérée en chaise roulante, blessée à la jambe.

À leur arrivée à l'hôpital Ichilov, ils ont retrouvé les membres de leur famille, dont Danny Engel, le frère du père de famille, Ronen, resté en captivité à Gaza.

"Ce matin, je peux sourire un peu. Hier, c'était très stressant", raconte Danny, "nous avons vécu une journée folle et éprouvante, nous ne savions rien, c'était l'incertitude. Puis soudain, nous avons appris leur libération et nous avons pris la route pour l'hôpital. Quelle joie et quel bonheur de pouvoir les serrer dans nos bras et de voir qu'ils vont bien. On a réussi à rire un peu et à pleurer. Ils voulaient surtout prendre une bonne douche et se reposer. Je peux très bien le comprendre, nous en avions tous besoin", poursuit-il

"Ils sont tous revenus si minces. D'ailleurs Mika m'a dit 'regarde comme je suis devenue mince sans sport,'" relate Danny. "Nous n'avons pas encore vraiment pu nous asseoir et parler. Ils ne comprennent pas encore l'ampleur de cet événement. Ils ne savent pas à quel point le monde entier se souciait d'eux".

