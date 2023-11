Les 11 otages du kibboutz Nir Oz libérés lundi soir

Trois enfants franco-israéliens font partie des otages libérés lundi soir

11 nouveaux otages israéliens, tous originaires du kibboutz Nir Oz, ont été libérés de captivité ce lundi. Parmi eux, les trois enfants franco-israéliens Erez Kalderon, 12 ans, Sahar Kalderon, 16 ans, et Eitan Yahalomi, 12 ans. Âgés de trois à cinquante et un ans, 9 enfants et deux mères de famille ont été libérés après cinquante-deux jours de captivité. Les cinq pères restent en captivité à Gaza.

Les otages ont été ramenés en Israël directement par le point de passage de Kerem Shalom, à la frontière entre Israël et Gaza, au lieu de passer par le point de passage de Rafah, avec l'Égypte, comme les nuits précédentes. De là, ils ont été transportés par hélicoptère à l'hôpital Ichilov de Tel Aviv, où ils ont retrouvé leurs proches.

Voici les onze otages qui sont rentrés en Israël dans la nuit de lundi à mardi :

Or et Yagil Yaakov

Courtesy of family Or et Yagil Yaakov retrouvent leur mère Renana

Les frères Or, 16 ans, et Yagil, 12 ans, avaient été enlevés avec leur père Yair Yaakov et sa compagne Meirav Tal, tous deux toujours retenus en otage à Gaza. Or et Yagil ont retrouvé leur mère Renana, qui les a accueillis au point de passage de Kerem Shalom et a pu les accompagner en hélicoptère jusqu'à l'hôpital.

IDF Spokesperson Or et Yagil Yaakov retrouvent leur mère Renana

Sahar and Erez Kalderon

IDF Spokesperson Retrouvailles de la famille Kalderon

Sahar, 16 ans, et Erez, 12 ans, citoyens franco-israéliens, ont été pris en otage avec leur père Ofer. Ils ont retrouvé leur mère Hadas, qui a survécu au massacre de Nir Oz, seule dans sa chambre forte.

Karina, Mika, and Yuval Engel

IDF Retrouvailles de la famille Engel

Karina, la mère, 51 ans, a été libérée avec ses filles Mika, 18 ans, et Yuval, 11 ans. Le père de famille, Ronen, est toujours retenu en otage. Sur les images de leur libération, on voit Yuval confiée à la Croix-Rouge dans un fauteuil roulant avec un bandage au pied.

Sharon, Yuly and Ema Cunio

27a Sharon Aloni-Cunio, 34 ans, et ses deux jumelles de trois ans, Ema et Yuly

La mère Sharon, âgée de 34 ans, a été libérée avec ses jumelles Yuly et Ema, âgées de 3 ans, tandis que leur père David reste à Gaza, de même que le jeune frère de David, Ariel, également pris en otage. Ema a été décrite par ses grands-parents comme un garçon manqué "qui aime les puzzles", tandis que Yuly aime "porter des robes à froufrous et faire des numéros de danse".

Eitan Yahalomi

Eitan, 12 ans, a retrouvé sa mère Batsheva, de nationalité française, et ses deux jeunes sœurs, également prises en otage et qui ont miraculeusement réussi à s'échapper juste avant d'arriver à Gaza. Le père d'Eitan, Ohad, a été blessé lors d'un échange de coups de feu avec des terroristes du Hamas alors qu'il défendait la maison familiale et aurait aussi été pris en otage, mais après sa famille.