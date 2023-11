Le chef du Mossad au Qatar pour discuter de la libération d'otages supplémentaires

David Barnea est attendu à Doha pour une réunion tripartite avec le chef de la CIA, Bill Burns, et le Premier ministre du Qatar, Muhammad bin Abdal

Pour la troisième fois depuis le début de la guerre le 7 octobre, le chef du Mossad David Barnea, s'est envolé mardi pour le Qatar afin de discuter de la libération d'otages supplémentaires. 166 otages dont 9 enfants sont encore détenus à Gaza depuis maintenant 53 jours.

Depuis 4 jours, grâce à un accord de trêve entre Israël et le Hamas, une cinquantaine d'otages ont pu être libérés en échange de prisonniers palestiniens et d'un cessez-le-feu des combats à Gaza.

David Barnea est attendu à Doha pour une réunion tripartite avec le chef de la CIA, Bill Burns, et le Premier ministre du Qatar, Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani, concernant la guerre à Gaza, ont indiqué des sources à Washington. Cette visite intervient un jour après qu'Israël et le Hamas sont parvenus à un accord négocié par le Qatar et l'Egypte pour prolonger la trêve de deux jours et permettre la libération de 20 otages supplémentaires.

Ces dernières semaines, le chef de la CIA, Bill Burns, a joué un rôle crucial dans les négociations, aux côtés du chef du Mossad David Barnea et du Premier ministre qatari.

Les responsables israéliens ont déclaré que Burns était également en contact étroit avec le chef des renseignements égyptiens Abbas Kamel, en particulier samedi, lorsque l'on craignait que l'accord sur les otages ne soit annulé après que le Hamas a annoncé qu'il retardait la libération des otages au motif que Israël n'avait pas respecté ses engagements.

