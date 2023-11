Ex-otages, Noam et Alma ont appris que leur mère avait été tuée, à leur retour en Israël

Noam a exprimé sa compassion envers les Gazaouis

Pendant 50 jours, Noam Or 16 ans et sa soeur Alma 13 ans, ont été retenus captifs à Gaza après avoir été enlevés au kibboutz Be'ri le 7 octobre. A leur libération vendredi, ils ont appris que leur mère avait été assassinée par le Hamas et que leur père Dror se trouve toujours à Gaza en captivité.

Leur oncle raconte que durant tous ces jours, Noam et Alma ne savaient pas quel sort avait été réservé à leur mère.

Ahel Boshuari, leur oncle qui vit aux Philippines, a déclaré à CNN que l'idée de retrouver leur mère les avait fait tenir à Gaza.

"Leur rêve s'est brisé à leur arrivée lorsqu'ils ont appris la terrible nouvelle", a-t-il déclaré. "Lorsqu'ils ont traversé la frontière et ont retrouvé leur grand-mère et leur frère aîné, la première chose à laquelle ils ont été confrontés, c'est le décès de leur mère", a-t-il déclaré. "C'était un moment terrible et traumatisant pour eux."

Quand les terroristes du Hamas ont incendié leur maison le 7 octobre, les enfants ont sauté par la fenêtre et ont essayé de se cacher dans le kibboutz, mais les terroristes les ont trouvés et les ont emmenés à Gaza dans une voiture qu'ils avaient volée. Ils ont mis Noam dans le coffre et Alma à l'avant avec huit autres terroristes du Hamas derrière.

Selon Ahel, Noam et Alma n'étaient pas détenus dans un tunnel, mais dans une pièce d'une maison à Gaza où ils vivaient avec une autre personne enlevée au kibboutz Be'ri.

Il a souligné que leur temps passé en captivité était "terrible". "Des choses horribles se sont produites pour eux qui ont rendu l'expérience difficile, très difficile", raconte Ahel.

Noam et Alma, note-t-il, ont développé une relation étroite avec la troisième personne avec qui ils étaient, qui n'a pas encore été libérée. "Je leur ai demandé comment ils avaient fait pour survivre et ils ont répondu qu'ils s'étaient soutenus mutuellement et quand quelqu'un était déprimé, les autres l'encourageaient et lui apportaient un certain soutien".

Avant leur libération, les terroristes qui les détenaient ont tout fait pour que la 3e personne ne sache pas que les enfants allaient être libérés.

Ahel souligne que malgré les horreurs qu'il a vécues, lors de sa libération, Noam a exprimé sa compassion envers les Gazaouis, il a dit à sa soeur : "Je suis désolé pour eux parce qu'ils restent ici tandis que nous rentrons chez nous".