Contrainte au silence par le Hamas pendant sa captivité, Emily Hand ne parle plus qu'en chuchotant, affirme son père

Thomas Hand a affirmé que sa fille pensait avoir été retenue en otage "pendant un an", et qu'elle pleure désormais au moment de s'endormir

Thomas Hand, le père d'Emily, âgée de neuf ans, qui a été libérée de la captivité du Hamas, a affirmé dans une interview accordée à CNN que sa fille pensait avoir été retenue en otage "pendant un an", et qu'elle pleure désormais au moment de s'endormir. Il a estimé que son rétablissement serait lent et difficile. "Nous ne saurons vraiment ce qu'elle a traversé que lorsqu'elle s'ouvrira. Je veux tellement savoir. Mais il faut la laisser, et lui en reparler quand elle sera prête", a-t-il ajouté.

La transformation physique et émotionnelle d'Emily pendant sa captivité a particulièrement choqué son père. "Ce n'est que quand elle a reculé après que je l'ai prise dans mes bras que j'ai pu voir son visage émacié, alors qu'avant elle avait le visage rond d'une enfant", a-t-il décrit.

La manière dont Emily a été conditionnée à rester silencieuse, ne parlant qu'en chuchotant, a particulièrement alarmé M. Hand. "On ne pouvait pas l'entendre. Je devais mettre mon oreille sur ses lèvres. Elle a été conditionnée à ne faire aucun bruit", a-t-il encore témoigné.

IDF Spokesperson Tom Hand embrasse sa fille Emily Hand lors de leurs retrouvailles, aux premières heures du 26 novembre 2023

Le plus déchirant est la manière dont Emily vit ses nuits. "Hier soir, elle a pleuré jusqu'à ce que son visage soit rouge et tacheté, elle ne pouvait pas s'arrêter", a révélé le père. "Elle ne voulait aucun réconfort, je suppose qu'elle a oublié comment être réconfortée. Elle s'est cachée sous sa couette et a pleuré en silence", a-t-il ajouté.

Emily était chez une amie pour une soirée pyjama lors de l'assaut du Hamas le 7 octobre. Elle avait été initialement déclarée morte, avant qu'il ne soit établi qu'elle faisait partie des otages détenus à Gaza. La mère d'Emily est décédée d'un cancer il y a plusieurs années.