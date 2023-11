Washington exhorte Jérusalem à éviter les déplacements de population dans la prochaine phase du conflit à Gaza

L’administration Biden travaille sans relâche pour faire progresser sa réponse humanitaire à Gaza

Le président américain Joe Biden aurait déclaré aux responsables israéliens que lorsque la campagne terrestre de Tsahal se déplacera dans la partie sud de Gaza, des efforts maximaux devront être déployés pour ne pas entraîner de nouveaux déplacements importants de civils. Lors d'un point de presse entre de hauts responsables de l'administration et des journalistes, le président américain a déclaré à plusieurs reprises que Tsahal ne devrait pas "reproduire" ce qui a eu lieu dans le nord de Gaza lors de la première partie de l'incursion terrestre, au cours de laquelle des centaines de milliers de civils ont été transférés vers un centre humanitaire. Citant les capacités limitées du réseau d’aide humanitaire, Biden a exhorté Netanyahou et les responsables israéliens à ce que la prochaine phase de l’opération soit "soigneusement réfléchie".

Omar el-Qattaa / AFP Des Palestiniens vendent des légumes devant un bâtiment détruit par une frappe israélienne, près du marché Al-Zawiya dans la ville de Gaza, le 27 novembre 2023

Les responsables ont affirmé que les Israéliens avaient été "réceptifs", et ont indiqué qu’il était entendu que la campagne terrestre dans le sud de Gaza serait menée différemment de ce qu'elle a été dans le nord. L’administration Biden a en outre indiqué qu'elle travaillait sans relâche pour faire progresser sa réponse humanitaire à Gaza, de hauts responsables détaillant les trois domaines clés d’intervention : l’élargissement de l’accès humanitaire, la pression en faveur du rétablissement des services essentiels et la mise en place de mesures pour éviter les conflits lors des déplacements des civils à Gaza et dans les zones densément peuplées.

Mohammed ABED / AFP Des Palestiniens fuyant la ville de Gaza et d'autres parties du nord de Gaza vers les zones méridionales, marchent sur une route le 8 novembre 2023.

Mardi, le premier des trois vols humanitaires facilités par l'armée américaine doit arriver dans le nord du Sinaï en Égypte, afin d'acheminer des fournitures médicales, de l'aide alimentaire ainsi que des produits de première nécessité pour l'hiver. Le matériel sera livré aux Nations Unies pour être distribué aux civils de Gaza. Deux autres avions arriveront dans les prochains jours, et viendront s'ajouter aux cinq vols commerciaux précédents qui ont apporté de l'aide dans le nord de l'Égypte. Les responsables américains ont toutefois souligné que cette aide ne serait pas suffisante pour rétablir le niveau de vie d'avant-guerre à Gaza. La Maison Blanche affirme qu’elle souhaiterait voir un flux continu d’aide vers Gaza, sans que les hauts responsables de l’administration n’aient à constamment se coordonner avec leurs homologues israéliens.

Les responsables ont souligné que l'aide, y compris le carburant, qui est livrée à l'heure actuelle n'était pas liée l'accord sur la libération des otages en vigueur, et que le niveau actuel de cette assistance humanitaire devrait être maintenu même après la fin de la trêve. Tout en soulignant qu’il n’y avait aucun lien entre les libérations d’otages et la fourniture de biens comme le propane, les responsables ont reconnu que les États-Unis profitaient de la pause temporaire dans les combats pour acheminer les biens vers Gaza.

Ces membres de l'administration Biden ont déclaré que même si la phase actuelle s’était concentrée sur la "subsistance de base", il était vital que les marchandises commerciales entrent pour les deux millions de personnes résidant actuellement dans le sud et le centre de Gaza, et que les efforts se concentrent désormais sur le passage à la "phase deux".

La Maison Blanche souhaite ainsi voir 300 à 400 camions d’aide entrer quotidiennement à Gaza, soulignant que les procédures d’inspection devraient être "augmentées et renforcées" pour laisser passer ce volume d’aide. Ils ont déclaré que l’espoir était que la deuxième phase du programme humanitaire soit mise en œuvre après l’expiration du cessez-le-feu. Même si le passage de Kerem Shalom entre Israël et Gaza, qui était utilisé avant la guerre pour le transfert de marchandises commerciales, ne devrait pas être rouvert, les autorités espèrent qu'il pourra être utilisé comme l'un des sites d'inspection de ces livraisons. Les responsables ont souligné l’augmentation "significative" du volume de l’aide, détaillant certains équipements médicaux et médicaments transférés à Gaza, notamment des vaccins. L’administration a par ailleurs fait pression sur Israël pour qu’il rétablisse le service des conduites d’eau afin d’augmenter l’approvisionnement en eau potable, tandis que les responsables ont souligné que le carburant était essentiel pour alimenter les pompes à eaux usées, et assurer l’assainissement afin de prévenir l’épidémie de maladies comme le choléra. Concernant l'avenir des centres de population civile à Gaza, alors que la prochaine étape de la campagne terrestre de Tsahal devrait commencer après le cessez-le-feu, les responsables ont déclaré que personne ne devrait être forcé de fuir sans l'espoir de pouvoir revenir.