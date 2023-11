La BBC critiquée pour avoir fait passer une prisonnière palestinienne pour une supportrice du Hamas

La chaîne a reconnu l'inexactitude des sous-titres, attribuée à une "erreur de montage"

La BBC a de nouveau fait l'objet de critiques pour sa couverture du conflit israélo-palestinien, suite à une erreur de traduction dans une interview d'une prisonnière palestinienne libérée par Israël. Dans son reportage, la BBC a sous-titré en anglais des propos en arabe, laissant entendre à tort que la prisonnière exprimait son soutien au Hamas. Or, selon Respond Crisis Translation, un collectif de traducteurs, ses paroles étaient en réalité : "Ils [les Israéliens] nous ont emprisonnés pendant un mois. Avec l'arrivée de l'hiver, ils ont coupé l'électricité, et nous avons failli mourir de froid."

https://twitter.com/i/web/status/1728855237019234469 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

De plus, une autre partie de l'interview, traduite par la BBC par les mots: "Nous les aimons [le Hamas] beaucoup", a été corrigée par le collectif qui a indiqué que la vraie traduction des propos était : "ils [les Israéliens] nous ont aspergé de gaz poivré et nous ont laissés mourir dans la prison." Le groupe a fermement condamné cette erreur de traduction, la qualifiant de "fabrication raciste" et de fausse représentation des faits qui aggrave la situation à Gaza. Face aux nombreuses critiques et protestations, la BBC a reconnu ce matin l'inexactitude des sous-titres, attribuée à une "erreur de montage". La chaîne a depuis actualisé la vidéo, en y incluant une version plus longue incluant des propos mentionnant le Hamas, selon ses dires.