L'otage israélienne octogénaire libérée dimanche désormais hors de danger

Elma Avraham était arrivée à l'hôpital Soroka dans un état critique

Elma Avraham, une femme de 84 ans amenée en Israël dans un état critique après avoir été libérée de captivité à Gaza, est en voie de guérison et n'a plus besoin d'un respirateur, selon le chef de l'unité de traumatologie de l'hôpital Soroka de Beer Sheva. "Je suis ravi de signaler une amélioration de son état ces dernières heures", a déclaré le professeur Moti Klein. "Elle est consciente, respire par elle-même et n'a plus besoin du niveau de soins intensifs qu'elle requérait à son arrivée", a-t-il ajouté.

Klein a expliqué qu'Elma Avraham est arrivée à l'hôpital Ichilov dimanche soir avec des signes vitaux extrêmement faibles. Habitante de Nahal Oz, elle prenait plusieurs médicaments pour des malades chroniques, certains étant vitaux, mais elle en a été privée durant sa détention à Gaza.

"C'est la raison pour laquelle son état a été jugé critique", précise Klein. "Les signes et les résultats des tests de laboratoire confirment que son état critique résultait probablement de l'interruption de ces médicaments indispensables", a-t-il conclu.

Elma Avraham va cependant rester en soins intensifs à l'hôpital Soroka pour poursuivre son traitement, a précisé le professeur