Le cinquième groupe d'otages libéré par le Hamas exclusivement composé de femmes

Une seule otage libérée mardi est âgée de moins de 18 ans, six otages thaïlandais ont également été relâchés

Dix nouvelles otages israéliennes ont été libérées de captivité mardi. Il s’agit du cinquième groupe d’otages retenus à Gaza relâché par le Hamas depuis vendredi et du premier groupe depuis l’extension de l’accord conclu entre le groupe terroriste et l’Etat hébreu, visant à libérer des otages israéliens en échange de prisonniers palestiniens et d’une trêve provisoire dans l’opération terrestre de Tsahal. Par ailleurs deux otages thaïlandais ont également été relâchés.

Contrairement au quatrième groupe d'otages relâchés lundi soir, l’opération a été menée sans obstacle majeur et assez rapidement. Le groupe n’inclut que des femmes et une seule âgée de moins de 18 ans.

Les dix otages israéliennes libérées mardi sont :

- Mia Leimberg, 17 ans, sa mère Gabriela (59 ans) et sa tante Clara Merman (64 ans), qui ont été enlevées à Nir Yitzhak.

- Diza Heyman (84 ans), Tami Metzger (78 ans), Ophelia Roitman (77 ans) et Ada Sagi (75 ans), qui ont été enlevées à Nir Oz.

- Norlin Ajugo (60 ans) et Rimon Kirscht Buchstab (36 ans), qui ont été enlevées à Nir Am.

- Merav Tal (53 ans), dont les fils du conjoint ont été libérés hier.

Les conjoints de Tami, Rimon et Mirav sont toujours en captivité à Gaza, tandis que le conjoint de Norlin a été tué dans le massacre du 7 octobre. Après la libération de groupe d'otages, il reste 156 Israéliens retenus par les groupes terroristes dans la bande de Gaza, dont huit enfants.