Un ministre iranien affirme avoir donné des instructions pour les tirs de roquettes depuis les tunnels du Hamas

Ezzatollah Zarghami, le ministre iranien du Patrimoine et ancien haut gradé des Gardiens de la révolution, a récemment révélé qu'il avait passé du temps dans les tunnels souterrains du Hamas, fournissant des instructions pour le lancement de missiles et de roquettes. Il a souligné que, dès le début de son mandat, il avait été chargé de transférer des missiles au Hamas et au Hezbollah, affirmant que cette tâche était ouvertement assumée par l'Iran.

Mahmud HAMS / AFP Des roquettes tirées depuis la ville de Gaza en direction d'Israël

Par ailleurs, début novembre, le radiodiffuseur public israélien Kan, en collaboration avec le blog d'information "Intelli Times", a divulgué des images de Hassan Khadam Kalaan et Karim Hojat Zadeh, deux figures majeures de l'unité technologique de la Force Qods des Gardiens de la révolution, qui ont récemment aidé le Hezbollah au Liban, notamment dans le domaine de sa guerre cybernétique contre Israël.

Kalaan et Zadeh, officiellement employés par une société iranienne spécialisée dans le développement de technologies de communication et d'électronique, travaillaient en réalité pour l'unité technologique de l'unité 300 de la Force Qods. Cette unité se concentre sur le soutien aux opérations de cyberattaques, ainsi que sur le transfert de ressources et d'agents en Syrie et au Liban. Elle est dirigée par Amir Lashgariyan, qui a été vu récemment en compagnie du commandant de la Force Qods, le général Ismael Qaani, en Syrie et au Liban.