Gaza : Erdogan estime qu'Israël doit être traduit devant la justice internationale

Lors d'un entretien avec le Secrétaire général de l'ONU, le président turc a déclaré qu'"Israël continue de piétiner sans vergogne le droit international"

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a affirmé mardi au Secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, qu'Israël doit être tenu responsable devant les tribunaux internationaux pour ce qu'il a qualifié de "crimes de guerre" commis à Gaza, a indiqué la présidence turque. Israël a lancé une offensive par air et terre contre les terroristes du Hamas à Gaza, au cours de laquelle plus de 15 000 personnes ont été tuées, selon les autorités sanitaires de Gaza. L'offensive a été lancée après l'attaque sanglante du Hamas dans le sud d'Israël le 7 octobre, qui a coûté la vie à environ 1 200 personnes.

Adem ALTAN / AFP Le président turc Recep Tayyip Erdogan prononce un discours au Parlement turc à Ankara.

Lors d'un appel téléphonique avant une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU sur Gaza prévue pour mercredi, Erdogan et Guterres ont discuté des "attentes de la communauté internationale concernant les attaques illégales d'Israël", de l'accès à l'aide humanitaire dans l'enclave et des efforts pour une paix durable, a déclaré la présidence turque. "Au cours de l'appel, le président Erdogan a déclaré qu'Israël continue de piétiner sans vergogne le droit international, les lois de la guerre et le droit humanitaire sous les yeux de la communauté internationale, et qu'il doit être tenu pour responsable des crimes qu'il a commis au regard du droit international", a-t-il déclaré dans un communiqué.

Le ministère turc des Affaires étrangères a indiqué que le ministre des Affaires étrangères, Hakan Fidan, assisterait à la réunion du Conseil de sécurité de l'ONU à New York. Dans un communiqué, il a ajouté que Fidan rencontrerait également ses homologues dans le cadre d'un groupe de contact de certains pays musulmans, formé par la Ligue arabe et l'Organisation de coopération islamique (OCI) ce mois-ci, pour discuter de Gaza avec les puissances occidentales et d'autres.

La Turquie a vivement critiqué les attaques d'Israël sur Gaza et a appelé à un cessez-le-feu immédiat, pour permettre des discussions sur une solution à deux États au conflit israélo-palestinien. Erdogan a qualifié les attaques israéliennes sur Gaza de génocide et a accusé Israël d'être un "État terroriste". Israël rejette de telles accusations et affirme agir en légitime défense contre un ennemi déterminé à sa destruction.

La Turquie accueille également sur son territoire des membres du Hamas, qu'elle ne considère pas comme un groupe terroriste, contrairement aux États-Unis, à l'Union européenne et à certains pays du Golfe. Elle a accusé l'Occident, à l'exception de l'Espagne et de la Belgique, "de complicité dans les crimes commis à Gaza" en raison de son soutien à Israël.