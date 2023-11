Selon la TV israélienne, LFI ferait jouer ses relations avec le FPLP pour tenter de faire libérer le petit Kfir

La famille Bibas, originaire du kibboutz Nir Oz, est devenue la figure symbolique des otages

Une annonce pour le moins surprenante sur la chaîne israélienne Channel 12, mardi soir, a suscité un mélange d’espoir et de circonspection. Alors que le présentateur interrogeait Yossi Schneider, le cousin de Shiri Bibas kidnappée par le Hamas avec son mari Yarden et ses deux enfants, Ariel, 4 ans, et Kfir, qui a eu dix mois en captivité, l'un des journalistes présents, Ehud Yaari, a affirmé que l’extrême-gauche française, en raison de ses relations avec certains groupes terroristes, mènerait des discussions pour faire libérer les deux enfants.

"Je ne veux pas vous donner de faux espoirs, mais il semble qu’en France, le parti de gauche dirigé par Mélenchon, qui a des relations amicales avec le FPLP – il a même invité des terroristes du FPLP à l’Assemblée nationale – a pris sur lui, apparemment, de parler avec les représentants de cette organisation de la question des deux frères", a affirmé Ehud Yaari, sans citer ses sources.

Plus tôt dans la journée, un des dirigeants de La France Insoumise, Éric Coquerel, a assuré sur BFM TV que son parti n’avait aucun lien avec le FPLP, malgré l’invitation du parti adressée à Mariam Abu Dakah, une militante de l'organisation, considérée comme terroriste par l'Union européenne, à une projection d'un film sur Gaza à l’Assemblée nationale. Coquerel a expliqué qu'il existe différents courants au sein du 'Front' et qu'Abu Dakah est une 'membre historique' qui n'est pas liée aux actes de prise d'otages. Sa fille est mariée à Salah Hamouri, qui a été expulsé d'Israël vers la France après avoir purgé une peine de prison pour tentative d'assassinat d’un rabbin. Coquerel a assuré que Hamouri, qui a participé à toutes les manifestations anti-israéliennes en France, n'est plus lié au FPLP actuel.

La famille Bibas, originaire du kibboutz Nir Oz est devenue un symbole des otages alors que Kfir, du haut de ses dix mois, est l'un des plus jeunes captifs. Lundi soir, le porte-parole arabophone de l’armée, Avichai Adraee, a affirmé que "la famille a été transférée pendant sa captivité par le Hamas à un autre groupe terroriste palestinien de Gaza et est actuellement détenue à Khan Younès, dans le sud de Gaza". Cette nouvelle a douché les espoirs de voir les deux enfants être relâchés pendant la trêve actuelle.

"Des enfants et des bébés de moins d’un an qui n’ont pas vu la lumière du jour depuis plus de 50 jours sont entre les mains du Hamas, qui traite certains d’entre eux comme un butin et qui en a transféré certains à d’autres organisations terroristes de la bande", a écrit Adraee. Il reste encore huit enfants et adolescents israéliens à Gaza, après le cinquième jour de la trêve avec Israël.